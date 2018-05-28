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Gözler AÖF Sonuçlarına Çevrildi

26-27 Mayıs tarihlerinde AÖF sınavları gerçekleştirildi. Gözler ise sınav sonrası sonuçların ne zaman açıklanacağına çevrildi.

Gözler AÖF Sonuçlarına Çevrildi

26-27 Mayıs tarihlerinde AÖF sınavları gerçekleştirildi. Gözler ise sınav sonrası sonuçların ne zaman açıklanacağına çevrildi.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 15:31
Gözler AÖF Sonuçlarına Çevrildi

Gerçekleştirilen sınavların ardından adayların odak noktası da sonuçların açıklanacağı tarih oldu. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, binlerce vatandaşın merakla araştırdığı AÖF final sınavı sonuçları için detaylar haberimizde…

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi vize sınav sonuçlarının, bir aksilik olmaması halinde 15 gün içerisinde öğrencilerin erişimine açılacağı tahmin ediliyor. AÖF yetkililerinin resmi olarak açıklama yapmadığı AÖF sınav sonuçlarının, 8 Haziran 2018 tarihine kadar açıklanacağı öngörülmektedir.

Sınav sonuçlarını öğrenciler AÖF öğrenci otomasyonu sisteminden takip edebilirler. Öğrenciler, AÖF sonuçlarını görüntülemek için öğrenci otomasyonuna T.C. Kimlik Numarası ve öğrenci şifresi ile giriş yapıp, notlarını öğrenebilecek.

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MalatyaAÖFSonuç
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