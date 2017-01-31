Okuyucu kitlesinin giderek düştüğünü belirten kitap satıcısı Yusuf Dursun, “Kitapçılar olarak en büyük sıkıntımız kitap fiyatlarının yüksek olması; kitap matbaadan çıktıktan sonra, dağıtımcılara, oradan tedarikçilere gider, bu şekilde 3-4 el değiştirip bize gelir. Her el değiştirmede yüzde 8 KDV bindiğini düşünürsek maliyet çok fazla oluyor. Artı bir de bandrol vergisi üzerine ekleniyor. Kitabın maliyeti 3-4 liraysa 20 liraya okuyucuya ulaşıyor. Okuyucu bu fiyatı verip alamıyor. Bu da ister istemez okuyucu sayısını düşürüyor” diye konuştu.

OKUMAK NE KADAR DÜŞERSE, TOPLUM O KADAR CAHİLLEŞİR

Kitabın çok önemli olduğunu ve kitapsız bir dünya düşünemediğini belirten Dursun, “Devletimizin bu işe rant gözüyle bakmaması lazım. Maliyetini düşündüğümüzde fahiş fiyatlara satılıyor. Bir toplumun kültürünün gelişmişliği okuryazar oranıyla doğru orantılıdır. Okumak ne kadar düşerse, toplum o kadar cahilleşir ve bu toplumdan terörist dahil her şey çıkar. Felsefe okumuş biri olarak baktığımda toplumun okuma oranını artırmak için devletin finanse etmesi, ondan vergi dahi almaması lazım. Ama bizde öyle değil; teşvik edilmesi gerekirken edilmiyor” ifadelerini kullandı.

MÜFREDATIN SIK SIK DEĞİŞMESİ BİZLERİ BIKTIRDI

Yusuf Dursun, “Müfredatın sık sık değişmesi bizleri bıktırdı. Her yıl veya her Milli Eğitim Bakanının değişmesiyle birlikte müfredat değişiyor. Bu yüzden geçen yıl aldığımız kitaplar bu yılın müfredatına uymayınca elimizde kalıp çöp oluyor geri iade de edemiyoruz. Özellikle fakir fukara insanlar ikinci el kitap alacakken müfredat değişikliği yapıldığı zaman ikinci el kitap müfredat dışı oluyor ve bu insanlar da ikinci el kitapları alamıyor. Müfredat değişince biz de aldığımız kitapları çöpe atıyoruz” diye ifade etti.

SEKTÖRÜN DURUMU İYİ DEĞİL

E-kitap kullanıcılarının işlerine o kadar etkisi olmadığını da kaydeden Dursun, “Şu an sektörün durumu iyi değil. Kitap fiyatlarının yüksek olması korsan satışlara da sebep oluyor. Baskın filan yapıyorlar ama bu işin de önlenmesinin tek yolu kitap fiyatlarını düşürmek olur” dedi.

LİSELİ GENÇLER…

Dursun, “Kaliteli bilgilendirici kitaplar okuyan genç çok az. Liseli gençler genelde kendi yaşları için çok uygun olmayan kitapları alıp okuyorlar. Genç, dinamik beyinler okuduğu bu kitapların etkisinde kalıyor. Bu yayınlar da ahlaki olarak sıkıntılara yol açıyor. Milli eğitimin çok ciddi şekilde bunun üzerine yönelmesi lazım. Geçlerin daha aktif, bilgilendirici konulara yönelmesi gerekiyor. Birçok aile çocuğunun ne okuduğundan habersiz durumda” sözlerine yer verdi. Bilgilendirici öğretici kitaplara pek rağbet olmadığını belirten Dursun, “Birisi eğer tarih bölümünde okumuyorsa gelip tarih kitabı almıyor. Öğretmenleri ders vermediği sürece gelip onu alan çok az. Bu yüzden şu an okullara gidin tarih bilinci çok az; eskiden daha iyiydi” dedi.

Öte yandan, birçok kitap satıcısı da yine aynı sıkıntılarda olduklarını ifade ederek, artık eskisi gibi kimsenin kitap okumadığını ve maddi olarak sıkıntılar yaşadıklarını söylediler.

SELAHATTİN BAYRAK