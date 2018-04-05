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’Genç Gelecek Kariyer Günleri’ Sancaktepe’de başladı

’Genç Gelecek Projesi çerçevesinde düzenlenen ‘Genç Gelecek Kariyer Günleri’ Maltepe Üniversitesi, Sancaktepe İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Sancaktepe Belediyesi işbirliğiyle başladı.’Genç Gelecek Projesi çerçevesinde düzenlenen...

’Genç Gelecek Kariyer Günleri’ Sancaktepe’de başladı

’Genç Gelecek Projesi çerçevesinde düzenlenen ‘Genç Gelecek Kariyer Günleri’ Maltepe Üniversitesi, Sancaktepe İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Sancaktepe Belediyesi işbirliğiyle başladı.’Genç Gelecek Projesi çerçevesinde düzenlenen...

05 Nisan 2018 Perşembe 14:13
’Genç Gelecek Kariyer Günleri’ Sancaktepe’de başladı

’Genç Gelecek Projesi çerçevesinde düzenlenen ‘Genç Gelecek Kariyer Günleri’ Maltepe Üniversitesi, Sancaktepe İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Sancaktepe Belediyesi işbirliğiyle başladı.

’Genç Gelecek Projesi çerçevesinde düzenlenen ‘Genç Gelecek Kariyer Günleri’ Maltepe Üniversitesi, Sancaktepe İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Sancaktepe Belediyesi işbirliğiyle başladı. Kariyer günleri geleceğin mesleklerini ön plana çıkararak gençlere geleceklerini planlama konusunda yardımcı olmayı amaçlıyor.

Kariyer günleri hakkında bilgi veren Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, çalışmanın çok önemli olduğunu ve bu çalışmayla birlikte gençlere gelecekteki meslekler hakkında bilgi vermeyi planladıklarını söyledi.

Prof. Dr. Çotuksöken: “Çalışmanın içerisinde hem üniversite hem belediye hem de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü var. Üniversite olarak çevredeki okullarla çok çeşitli çalışmalar yapıyoruz” dedi.

"Amacımız gençlerimizi farklı sektörlerden insanlarla buluşturmak"

’Genç Gelecek Kariyer Günleri’ne Sancaktepe’deki liselerin yanı sıra kariyer konusunda soru işaretleri olan üniversite hazırlığındaki gençler de katılabileceğini aktaran Prof. Dr. Çotuksöken şunları söyledi: "Bizim amacımız hep mesleklerle, yapılacak olan işlerle ve alınacak olan eğitimlerle gençlerimizi daha erken zaman diliminde daha sağlıklı bir şekilde buluşturmak. Farklı sektörlerden konuya yakınlık duyan bireylerle, üniversite adayı öğrencilerimizi karşılaştırmanın çok önemli olduğuna inanıyoruz. Üniversiteler bilginin en yüksek üretildiği yerlerdir. Bütün bu bilgi üreten kurumlardan biri olarak üniversitemizin öğrencilerinin de amacı çevredeki gençlere, lise mezunlarına doğru yolu göstermek".

İlk iki günde lise öğrencilerine son gün ise lise mezunlarına yönelik çalışmalar yapılacağını belirten Prof. Dr. Çotuksöken öğrencilerin bir alana yönelmeden veya seçme aşamasındayken bazı şeyleri tecrübe edinmesi gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Çotuksöken, öğrencilerin bu program aracılığıyla sektör temsilcilerinden daha çok bilgi alabileceklerini belirterek şunları söyledi: "Seçecekleri mesleklerin hangi kolaylıkları veya zorlukları, risklerin veya fırsatların neler olduğunu daha yakından görebilmelerini istiyoruz. ‘Genç gelecek’ projesinin yeni bir ayağı olarak yeni bir örgütlenmesi olarak ‘Kariyer ve popüler meslekler’ konusunda bilgi aktarmayı planladık. Dijitalleşme çağında sanal gerçeklik çalışmaları son hızıyla devam ediyor ve bazı meslekler daha farklı bir hale gelecek hatta bazıları ortadan kalkacaktır. Bütün bunlarla ilgili olarak geleceğe yönelik öngörü ve proaktifliği içeren çalışmalar yapmayı planlıyoruz”.

"Kariyer günleri geleceğin mesleklerini tartışacak"

Kariyer günleri koordinatörü Prof. Dr. Gonca Telli, "Maltepe Üniversitesi olarak da gerek kulüplerimizle gerekse öğretim elemanlarımızla destek vermekteyiz. Konumuz dijitalleşme, geleceğin dijital toplumuna hazır olan bireylerin ne tür meslekler edinmesi üzerine hareket edeceğiz. Programımız dolu dolu geçecek 3 günde gençleri, öğrencileri bekliyoruz" ifadelerinin kullandı.

Tüm sektörlerden konuşmacılar yer alacak

Program konuşmacıları arasında özel sektörden Metro Liderlik ve Gelişim Müdürü Aslı Manoğlu Keçeci, Triodor A.Ş. Oyun Tasarımcısı ve Takım Lideri Uğur Akın, Innova Bilişim Çözümleri A.Ş. Proje Yöneticisi Muhammed Akgün, Turkcell Global Bilgi Müşteri Çözümleri Kıdemli Yöneticisi Ahmet Salt Tarımcı, Yönetim Danışmanı Fatma Yıldız, Klickar Ltd. Kurucusu Deniz Altun, Opak Lens A.Ş. Satış Müdürü Hülya Kurt Şenyüz yer alacak.

Program kapsamında kısa film yarışması düzenlenecek

’Genç Gelecek Kariyer Günleri’ çerçevesinde düzenlenen ’Kısa Film Yarışması’, bölgedeki lise öğrencilerinin gelecekteki mesleklere duyarlıklarını ve yaratıcılıklarını artırmayı amaçlıyor. Kısa film yarışmasının ödül töreni 7 Nisan’da yapılacak.
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