Gelecek garantisi

Ziyaret için teşekkür eden Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Yeni bir üniversiteyiz ama şehrimizin ve kurumlarımızın desteği ile hem tarım alanında hem de diğer alanlarda, hem mevcut kampüsümüzde hem de bundan sonraki süreçte yapacağımız çalışmalarla Malatya’nın geleceğine katkı sunacağız. Yeni fakültelerimiz ve yeni bir ekiple Malatya’mızın tüm kurumlarının desteğini bekliyoruz. Malatya’mıza ve ülkemize en iyi hizmeti sunmak için çalışacağız. Burada Malatya’nın bir evladı olarak bulunuyorum ve bununda ayrı bir gururunu yaşıyorum. Kayısıyı bilimle buluşturmak için çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz. Geleneksel tamamlayıcı tıp alanında da, geleneksel ürünlerimizin de piyasada değer kazanmasını hedefliyoruz. Hedefimiz, akademik çalışmaları ve girişimcilikte Malatya Turgut Özal Üniversitesinin dünyada sayılı ve sıralı üniversiteler arasına girmesidir. Bizler burada7/24 saat çalışacağız” diye konuştu.

YENİ SONUÇLARIN GARANTİSİ

Vali Ali Kaban ise, Rektör Prof. Dr. Karabulut’a görevinin hayırlı olmasını dileyerek, “Atanmış olduğunuz görevde İnşallah en güzel bir şekilde görev yapacağınızı, güzel bir şekilde bu üniversiteyi sıfırdan alarak, sıfırdan çok çok ileriye götüreceğinize olan inancımla bu atamanın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Özellikle eğitim sahası ciddi manada zor bir sahadır. Çünkü insanla muhatap olunan, en fazla şekil vermek anlamında;ülkenin geleceğini oluşturacak o genç dimağlara şekil vermek anlamında çok daha büyük görevlerle, çok daha büyük sorumluluklarla karşı karşıya kalındığının bilincindeyim. Eminim ki bu alınan bayrak daha üst seviyelerde, zirvelere taşınacaktır. Bugüne kadarki bilim alanında gösterdiğiniz performans, bugüne kadar oluşturduğunuz ve oluşturmaya çalıştığınız çabalar, gelecekte de oluşacak yeni sonuçların bir garantisidir diye düşünüyorum. Tekrar hayırlı-uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)