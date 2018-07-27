Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 35°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
95082
ALTIN
191.241
DOLAR
4.8723
STERLİN
6.3737
EURO
5.6645

Geleceğin yapımcıları için oyun geliştirme eğitimi düzenlendi

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda İnönü Üniversitesi Teknokent Yönetici A.Ş.ve Mühendislik Fakültesi işbirliği ile 12-17 yaş grupları arasında Oyun Geliştirme etkinliğinin açılışı yapıldı.

Geleceğin yapımcıları için oyun geliştirme eğitimi düzenlendi

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda İnönü Üniversitesi Teknokent Yönetici A.Ş.ve Mühendislik Fakültesi işbirliği ile 12-17 yaş grupları arasında Oyun Geliştirme etkinliğinin açılışı yapıldı.

27 Temmuz 2018 Cuma 13:31
Geleceğin yapımcıları için oyun geliştirme eğitimi düzenlendi

Geleceğin yapımcıları için düzenlenen etkinliğe Malatya Teknokent Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi A. Fatih Kocamaz, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. Mehmed Oğuz Şen, öğrenciler ve velileri katıldı. 
Dünya üzerinde 27 ülke çapında gerçekleştirilen bu etkinliğin ilk kez İnönü Üniversitesinde gerçekleştirildiği vurgulayan Tekonokent Genel Müdürü Kocamaz, “Oyun geliştirme kültürünü amaçlıyoruz. 20 yıl sonra Malatya’da sadece kayısıdan konuşmayalım. 20 yıl sonra oyun teknolojilerinden, yapay zeka yapımlarından, insansız sistemlerden konuşalım. Hedefimiz ve çizdiğimiz vizyonumuz budur. Çünkü eğer bunu çizmezsek şu bir gerçek her şeyin bir sonu olduğu gibi kayısının da sonu gelecek. Bugün bizim için kazanç olan yarın bitecek. Oyun geliştirme ile çekirdekten oyun oynamamayı öğretiyoruz, oyunu üretiyoruz” şeklinde konuştu. 
Teknoloji kullanımı konusunda birçok ülkeyi geride bıraktığımızı ve bunu bir teknoloji tüketimine bağlı obezite olarak nitelendiren Kocamaz, “Teknoloji kullanan ülkeler arasında ilk 3 ülke arasında yer alıyoruz. Teknolojiyi kullanıyoruz, ama onu üretmiyoruz. Ben buna ‘teknoloji obezi’ diyorum. Teknoloji üretimi için Teknokent olarak bunun üzerinde duruyoruz. Robocot etkinlikleri düzenledik. Dünyanın birçok farklı yerinden katılımcılar yer aldı. Yabancı ve Türk birçok katılımcının yer aldığı bu etkinlikte hem kendi yaptıkları yazılımları hem de geliştirdikleri programları sunma fırsatı yakaladılar” dedi. 

Geleceğin daima üreten ve yatırım yapanların kazandığına değinen Kocamaz, “Gelecek her zaman üretenindir. Gelecek, geleceğe yatırım yapanındır. Oyun sektöründe hiçbir risk yok. Programı kullanan değil üreten ya da üretim aşamasında yer alan, yazılımın ya da oyunun kurgusunu yapanlar kısmında olmak zor değil sadece yer alacağınız, yeteneğinizi kullanabileceğiniz alanı bulmak önemlidir” ifadelerini kullandı. 
Oyun sektörünün karmaşık olmadığını, iyi bir kurgu ya da müzik ile kendi oyununuzu ve grup arkadaşlarınızı bir araya getirerek en iyisinin yapılabileceğini vurgulayan Kocamaz, “Oyun sektöründe hiçbir risk yok. Biz Malatya’da bu bacasız sektörün temellerini oluşturmak istiyoruz. İyi bir hikaye mükemmel bir oyundur. Oyun sektörüne her kategoriden kişiler katılabilir. Bunun bir sınırlaması yok. Oyun garip bir sektördür. Herkesin yer alabildiği ve üretime katıldığı bir sektördür. En son kısım yazılımcılarda biter. Onlar tüm bu süreçte programları üst üste koyup kodlayan son kısımdır. Biz bu dört gün sürecek olan etkinliğin sonuçlarını değerlendiriyoruz ve önümüzdeki süreçte devam etmeyi ve geliştirmeyi planlıyoruz” ifadelerine yer verdi. 
Arş. Gör. Mehmed Oğuz Şen ise katılımcılara sadece bir oyun becerisi kazanmanın değil aynı zamanda farklı alanlarda da kendilerini geliştirebilme imkanı sağladıklarını söyleyerek, “Kim ne isterse onu yapacak. Sonuçta ortaya bir proje koyacaksınız. Onu nasıl yapacağınızı öğreteceğiz ve sizler de bir şeyler yapmış olmanın keyfine varacaksınız. Tabi bu projeleri tema çerçevesinde yapacaksınız. Ayrıca burada kazanacağınız becerileri ileride fark edeceğinizi düşünüyorum. Yani eğitim esnasında fark edemeyebilirsiniz ama ileride bir takım becerileriniz geliştiğinde ‘ya ben böyle bir eğitim almıştım zamanında bunun faydasını şimdi görüyorum’ diyeceksiniz. Olaya sadece oyun geliştirme olarak bakmayın. Genel yaklaşımlardan da bahsedeceğiz. Pek çok alanda kullanılan sonuçlar elde edilen o açıdan son derece faydalı bir eğitim geçireceğinize inanıyorum” diye konuştu. 
Şen, programın içeriğinden ve dört gün boyunca verilecek eğitim programı, konular, içerikler, bilgisayar yazılım temalarından bahsederek, eğitim sonunda katılımcılara sertifika ve yaptıkları programları sunma imkanları sağlanacağına vurgu yaptı.

İHA

Anahtar Kelimeler:
İnönü ÜniversitesiTeknokent
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MABEM öğrencilerinden büyük başarı
MABEM öğrencilerinden büyük başarı
20 bin öğretmenin ataması gerçekleştirildi
20 bin öğretmenin ataması gerçekleştirildi
2018 KPSS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
2018 KPSS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim