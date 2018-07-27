Geleceğin yapımcıları için oyun geliştirme eğitimi düzenlendi

Geleceğin yapımcıları için düzenlenen etkinliğe Malatya Teknokent Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi A. Fatih Kocamaz, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. Mehmed Oğuz Şen, öğrenciler ve velileri katıldı.

Dünya üzerinde 27 ülke çapında gerçekleştirilen bu etkinliğin ilk kez İnönü Üniversitesinde gerçekleştirildiği vurgulayan Tekonokent Genel Müdürü Kocamaz, “Oyun geliştirme kültürünü amaçlıyoruz. 20 yıl sonra Malatya’da sadece kayısıdan konuşmayalım. 20 yıl sonra oyun teknolojilerinden, yapay zeka yapımlarından, insansız sistemlerden konuşalım. Hedefimiz ve çizdiğimiz vizyonumuz budur. Çünkü eğer bunu çizmezsek şu bir gerçek her şeyin bir sonu olduğu gibi kayısının da sonu gelecek. Bugün bizim için kazanç olan yarın bitecek. Oyun geliştirme ile çekirdekten oyun oynamamayı öğretiyoruz, oyunu üretiyoruz” şeklinde konuştu.

Teknoloji kullanımı konusunda birçok ülkeyi geride bıraktığımızı ve bunu bir teknoloji tüketimine bağlı obezite olarak nitelendiren Kocamaz, “Teknoloji kullanan ülkeler arasında ilk 3 ülke arasında yer alıyoruz. Teknolojiyi kullanıyoruz, ama onu üretmiyoruz. Ben buna ‘teknoloji obezi’ diyorum. Teknoloji üretimi için Teknokent olarak bunun üzerinde duruyoruz. Robocot etkinlikleri düzenledik. Dünyanın birçok farklı yerinden katılımcılar yer aldı. Yabancı ve Türk birçok katılımcının yer aldığı bu etkinlikte hem kendi yaptıkları yazılımları hem de geliştirdikleri programları sunma fırsatı yakaladılar” dedi.



Geleceğin daima üreten ve yatırım yapanların kazandığına değinen Kocamaz, “Gelecek her zaman üretenindir. Gelecek, geleceğe yatırım yapanındır. Oyun sektöründe hiçbir risk yok. Programı kullanan değil üreten ya da üretim aşamasında yer alan, yazılımın ya da oyunun kurgusunu yapanlar kısmında olmak zor değil sadece yer alacağınız, yeteneğinizi kullanabileceğiniz alanı bulmak önemlidir” ifadelerini kullandı.

Oyun sektörünün karmaşık olmadığını, iyi bir kurgu ya da müzik ile kendi oyununuzu ve grup arkadaşlarınızı bir araya getirerek en iyisinin yapılabileceğini vurgulayan Kocamaz, “Oyun sektöründe hiçbir risk yok. Biz Malatya’da bu bacasız sektörün temellerini oluşturmak istiyoruz. İyi bir hikaye mükemmel bir oyundur. Oyun sektörüne her kategoriden kişiler katılabilir. Bunun bir sınırlaması yok. Oyun garip bir sektördür. Herkesin yer alabildiği ve üretime katıldığı bir sektördür. En son kısım yazılımcılarda biter. Onlar tüm bu süreçte programları üst üste koyup kodlayan son kısımdır. Biz bu dört gün sürecek olan etkinliğin sonuçlarını değerlendiriyoruz ve önümüzdeki süreçte devam etmeyi ve geliştirmeyi planlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Arş. Gör. Mehmed Oğuz Şen ise katılımcılara sadece bir oyun becerisi kazanmanın değil aynı zamanda farklı alanlarda da kendilerini geliştirebilme imkanı sağladıklarını söyleyerek, “Kim ne isterse onu yapacak. Sonuçta ortaya bir proje koyacaksınız. Onu nasıl yapacağınızı öğreteceğiz ve sizler de bir şeyler yapmış olmanın keyfine varacaksınız. Tabi bu projeleri tema çerçevesinde yapacaksınız. Ayrıca burada kazanacağınız becerileri ileride fark edeceğinizi düşünüyorum. Yani eğitim esnasında fark edemeyebilirsiniz ama ileride bir takım becerileriniz geliştiğinde ‘ya ben böyle bir eğitim almıştım zamanında bunun faydasını şimdi görüyorum’ diyeceksiniz. Olaya sadece oyun geliştirme olarak bakmayın. Genel yaklaşımlardan da bahsedeceğiz. Pek çok alanda kullanılan sonuçlar elde edilen o açıdan son derece faydalı bir eğitim geçireceğinize inanıyorum” diye konuştu.

Şen, programın içeriğinden ve dört gün boyunca verilecek eğitim programı, konular, içerikler, bilgisayar yazılım temalarından bahsederek, eğitim sonunda katılımcılara sertifika ve yaptıkları programları sunma imkanları sağlanacağına vurgu yaptı.