Gebe Okulu 42’nci katılım belgesini verdi

Malatya Beydağı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 2014 yılından bu yana hizmetini veren Gebe Okulu, 42’nci katılım belgesini de verdi. Geçtiğimiz gün başlayan ve gebelerin yoğun ilgi gösterdiği Gebe Okulu bilgilendirme sınıfı eğitimi dün sona erdi. Eğitim sonunda katılım gösteren gebelere katılım belgesinin de verildiği eğitimin sonunda konuşan Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Zehra Doğan, Gebe Okulu’nun bugün 42. katılım belgemizi verdiklerini söyledi.

MUTLU BİR ŞEKİLDE EVLERİNE GİDİYORLAR

“Gebe Okulumuz 2014 yılında açıldı” diyen Doğan, şunları kaydetti:

“2015 yılında da aktif bir şekilde katılım belgesiyle hizmetini yürütüyor. Bu zamana kadar 583 kişiye katılım belgesi verdik. Gebelerimiz doğum öncesi ve doğum sonrası süreçte neler yapılabileceğiyle ilgili eğitimler alıyorlar ve mutlu bir şekilde evlerine gidiyorlar. Aynı zamanda gebelerimiz burada fizyoterapistimiz, psikolog, uzman doktorumuzun ve Gebe Okulundaki deneyimli ebelerimiz sayesinde emzirme ve bebek eğitimi ile ilgili eğitimlerini almaktalar. Bugün de Gebe Okulumuza katılan gebelerimizin katılım belgelerini verdik. Bu eğitimler her ay düzenli bir şekilde yapılıyor. Bakanlığın düzenlemiş olduğu bu gebe eğitimine mutlaka gebelerimizin katılmalarını istiyoruz. Özellikle ilk doğum heyecanını yaşayacak olan gebelerimizin gelerek, bu süreçte kendilerinin bilinçlendirmelerini istiyoruz. Çünkü sağlıklı toplum, sağlıklı ve bilinçli anne ile gerçekleşir. Bu da bizim için çok önemli.”

HERKES KATILABİLİR

Her ay düzenli olarak gerçekleşen Gebe Okulu’na Malatyalı bütün gebeleri beklediklerini ifade eden Doğan, Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi anne ve bebeklerin ölüm oranı belirliyor. Bir ülke bebek ve anne ölümü ne kadar azsa o ülke gelişmiş düzeyde. Bu anlamda tüm gebelerimizi ve anne adaylarımızı Gebe Okuluna bekliyoruz. Gebelik sürecini geçirip bu eğitimlere katılmak isteyen, bilgilerini yenilemek isteyen herkes katılabilir. Eğitim süreklidir ve her geçen gün bilgiler yenileniyor. Bu anlamda bilgilerini yenilemek isteyen olursa eğitimlerimize katılabilirler. Aynı zamanda gebe okulunun dışında ebelerimiz burada devamlı aktif bir şekilde eğitimler veriyorlar. Polikliniklerde emzirme polikliniğimiz var. Orada da gebelerimiz, doğum süreci ve emzirme yöntemleri hakkında bilgi alabilirler” şeklinde konuştu.