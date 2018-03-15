Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 15°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117681
ALTIN
165.428
DOLAR
3.8884
STERLİN
5.4216
EURO
4.8078

GAZETECİLİK EĞİTİM VE İSTİHDAM PROGRAMINA BAŞVURULAR BAŞLADI

Basın İlan Kurumu (BİK), yazılı basın sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün karşılanmasına yönelik olarak yeniden (ikinci kez) “Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı” başlatıyor.

GAZETECİLİK EĞİTİM VE İSTİHDAM PROGRAMINA BAŞVURULAR BAŞLADI

Basın İlan Kurumu (BİK), yazılı basın sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün karşılanmasına yönelik olarak yeniden (ikinci kez) “Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı” başlatıyor.

busabahh
busabahh
15 Mart 2018 Perşembe 11:58
GAZETECİLİK EĞİTİM VE İSTİHDAM PROGRAMINA BAŞVURULAR BAŞLADI

Basın İlan Kurumu ve İŞKUR işbirliği ile hazırlanan eğitim programı Nisan ayında Kurumun Genel Müdürlük binasında başlayacak. İletişim, Hukuk, İİBF, Sağlık ve Sosyal Bilimler Fakültelerinin son sınıflarında okuyan ya da bu okullardan mezun olanların katılabileceği programın başvuruları 14 Mart – 26 Mart 2018 tarihleri arasında yapılabilecek. İŞKUR’un İşbaşı Eğitim Programı kapsamında, eğitimlerini bitiren katılımcılara İstanbul’da yayımlanan gazetelerde staj ve işbaşı yapma imkânı sağlanacak.

Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programının ilki 2016 yılında düzenlendi. Bu eğitim programı kapsamında 50 gazeteci adayı eğitimini başarıyla tamamlayarak, İstanbul’daki çeşitli basın kuruluşlarında staj ve istihdam fırsatı yakaladı. BİK Genel Müdürlüğünde düzenlenen eğitim programının gördüğü ilgi Anadolu’ya taşınarak, Kurumun şubelerinin olduğu bazı illerde de uygulanarak hayata geçirildi.

Başvurular Kurumun internet sitesinden ( www.bik.gov.tr ) alınacak. 28 Mart Çarşamba günü saat 09.30’da Basın İlan Kurumu’nun Zeytinburnu-Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında adaylarla mülakat yapılacak.

Medya tarihi, istihbarat haberciliği, kültür-sanat haberciliği, televizyon haberciliği, politika haberciliği, röportaj teknikleri vb. başlıklardan oluşan dersler, uzman hocalar tarafından verilecek.Program ilgili şartları taşıyan bütün gazeteci adaylarına açık olacak. (Bülten) busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Basın İlan KurumuGazetecilik Eğitim Ve İstihdam ProgramıMalatyaİŞKUR
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü TV spikeri Samsun’da beden dili eğitimi verdi
Ünlü TV spikeri Samsun’da beden dili eğitimi verdi
2018 ALES NE ZAMAN?
2018 ALES NE ZAMAN?
YARDIMCI DOÇENTLİK KALKTI MI?
YARDIMCI DOÇENTLİK KALKTI MI?

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim