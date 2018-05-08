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Feyzullah Taşkınsoy Ortaokulu'ndan sergi

Malatya Feyzullah Taşkınsoy Ortaokulu tarafında yıl sonu sergisi açıldı. 

Feyzullah Taşkınsoy Ortaokulu'ndan sergi

Malatya Feyzullah Taşkınsoy Ortaokulu tarafında yıl sonu sergisi açıldı. 

08 Mayıs 2018 Salı 14:45
Feyzullah Taşkınsoy Ortaokulu'ndan sergi

Okul bahçesinde acılan sergi Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Mareşal Fevzi Çakmak Lisesi Müdürü Serdar Canlı, Feyzullah Taşkınsoy Ortaokulu Müdürü Necati Ataoğlu, Müdür yardımcıları, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. 
Öğrencilerin el emeği göz nuru sergisinde son derece başarılı çalışmalar bulunduğunu belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencileri kutladı. Kalay, “Bugün burada öğrencilerimizin bir yıl boyunca diğer derslerinin yanı sıra üstün gayretle yaptıkları çeşitli resim ve el işinden oluşan sergisinin açılışını yaptık. Bu çalışmalar öğrencilerimizin sosyal açıdan daha da başarılı olmaları hususunda büyük önem taşıyor. Ben bir kez daha emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. Serginin, Malatya’mıza, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi. 
Resim Öğretmeni Songül Bitlis ise öğrencilerle birlikte bir yıllık çalışmanın sonunda güzel eserlerin ortaya çıktığını belirterek,” Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Çocukların resim yapmasının hayal dünyası ve farkındalıklarını geliştirmesi önemli. Sanatla ilgili faaliyetlerde bulunan öğrencilerin eğitim başarıları da artıyor. Farkındalık ve düşüne dünyaları gelişiyor. Çocuklar bu yolla kendilerini ifade etmeyi, iletişim becerilerini de geliştiriyor. Öğrencilerimiz, birçok konuda çok güzel eserler ortaya çıkardılar. Ben hepsini kutluyorum” diye konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

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Feyzullah Taşkınsoy OrtaokuluYıl SonuSergi
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