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Fendoğlu'ndan, eğitim-öğretim yılı mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başlangıcından dolayı bir mesaj yayınladı.

Fendoğlu'ndan, eğitim-öğretim yılı mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başlangıcından dolayı bir mesaj yayınladı.

18 Eylül 2018 Salı 17:55
Fendoğlu'ndan, eğitim-öğretim yılı mesajı

MHP Milletvekili Fendoğlu, mesajında, yeni bir eğitim ve öğretim yılı başladığını belirterek, “Milli Eğitim Bakanlığının eğitim kadroları ve hazırlamış olduğu müfredat ile ders başı yapılacaktır. Hazırlanan müfredat kapsamında öğretmen ve ülkemizin geleceğine yön verecek öğrencilerimiz büyük bir özveriyle çalışarak emek verecektir. Eğitime gönül veren öğretmenlerimiz ve geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız ülkemizin büyük hedeflere ulaşması noktasında üstün gayret göstereceklerine olan inancım tamdır. Yavrularımıza rehberlik edecek, özlemle beklediğimiz yarınların inşasının temelini bugünlerden atacaklardır. Yüce Türk Devletinin geleceğinin yine öğretmenlerimize emanet olduğunu bir kez daha belirtmek isterim. İçerisinden geçmiş olduğumuz bu zor günlerin devamında yetişmiş, dinamik ve özverili kadrolar ile ülkemizin refah seviyesi daha da gelişecektir. Milli ve manevi değerlere sahip çıkan, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, bilime sevdalı, milli kalkınmanın sağlanması için teknoloji üreten, ülkemizin daha güçlü yarınlara taşınmasında etkin olacak geleceğimizin teminatı olacak evlatlarımız yani öğrencilerimizdir. Tüm öğrencilerin kendilerine, ailelerine ve milletine olan sorumluluklarını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi’nde yer alan; 'Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki Asil kanda mevcuttur' düsturu ile yerine getirip başarı sağlayacaklardır. Bu duygu ve düşüncelerle öğretmenlerimize, çocuklarımıza, velilerimize ve bütün eğitim camiamıza 2018- 2019 eğitim öğretim yılında sağlıklı, başarılı ve huzur dolu çalışmalar diliyorum” ifadelerine yer verdi. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Celal FendoğluMalatya
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