Gün geçtikçe sayıları çoğalan etüt merkezlerine dur denildi. Son KHK ile etüt merkezleri eğitim sisteminden çıkarıldı ve 1 Temmuz’a kadar dönüşüm hakkı tanındı. Bundan sonra ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin okul dışında herhangi bir takviye kursuna gitmesine izin verilmeyecek. Bu kararı değerlendiren Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın 20 bin öğretmen alımı yapılacağıyla ilgili de açıklamada bulunan Başkan Yıldırım, BUSABAH’a konuştu.

Etüt eğitim merkezlerinin yanında bir de kurs merkezlerinin olduğunu ifade eden Başkan Yıldırım, kurs merkezlerinin devam ettiğini söyledi.

KURS MERKEZLERİ DEVAM EDECEK

Bu kararı memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Başkan Yıldırım, “Kurs merkezlerinin belirli kuralları var, ders sayısı var ve bunlar devam ediyor. Etüt merkezleri de aslında amacını aşan istismara açık bir konumda çalışıyordu. Zannedersem dağınıklığı önleyebilmek için bu yapıldı. Onlar da kurs merkezlerine dönüştüğü zaman sorun olmayacak. Mantar gibi etüt merkezleri çoğalmaya başladı. Sayı çoğaldı. Bu başıboşluğu ve dağınıklığı önlemek için alınmış bir karar. Biz bu kararı memnuniyetle karşılıyoruz” diye konuştu.

ÖĞRETMEN AÇIĞI 96 BİN

20 bin öğretmen atamasını da değerlendiren Başkan Yıldırım, “Şu anda 96 bin civarında bir öğretmen açığı var. Aynı zamanda 200-250 bin öğretmen atanmayı bekliyor. Bu arkadaşlarımız üniversiteyi bitirmiş ve bu konumu hak etmiş olan arkadaşlar. 20 bin öğretmen atanacak olması iyi ama bu rakam yeterli değil. Bu rakam en az 2 katına çıkarılmalı. Böylelikle hem yeni istihdam alanları oluşacak hem de görev bekleyen öğretmenlerimiz görevlerini almış olacaklar. Öğretmen açığının kısmi olarak kapatılması eğitimin kalitesini de artıracaktır” şeklinde konuştu.

ATAMA YILDA 2 DEFA YAPILIYOR

Eğitimin maddiyatla kıyaslanamayacağını kaydeden Başkan Yıldırım, şunları ifade etti:

“Yılda 2 defa öğretmen ataması yapılıyor. Birinci atama şubat ayında ikinci atama ise yaz ayında yapılıyor. Bu atamaların öğretmen açığının kapatılması yönünde planlanması gerekiyor. 20 bin yerine 40-50 bin öğretmen atanmış olsa ülkemizin ve eğitimin geleceği açısından çok iyi olur. Eğitim başka bir alanla kıyaslanacak bir alan değil. Parayla, maddiyatla kıyaslanacak alan hiç değil. bu nedenle de neslimizi geleceğe daha iyi taşımanın yolu da öğretmenleri atamaktan geçiyor. Öğretmen boşluğu olduğu zaman bu boşluğu hiçbir şekilde dolduramazsınız. Eğitimin merkezinde öğretmen var. bu nedenle atama yapılması iyi oldu ama sayı kesinlikle yetersiz.”

MUTLU SARIGÜL