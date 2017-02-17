Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Avukat Stajyerleri Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışması, bu yıl dördüncü kez gerçekleştirilecek. İki aşamalı olarak planlanan yarışmanın ilk aşaması olan Bölge Elemeleri, 18-19 Şubat 2017 tarihlerinde, Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinde, bölge barolarının kendi aralarında belirledikleri ev sahibi baroların illerinde, eş zamanlı olarak yapılacak. Aynı “olay metni” üzerinden yarışacak olan 57 baroya kayıtlı stajyerin oluşturdukları takımlar, çekecekleri kura sonucuna göre “iddia” veya “savunma” yapacak. Takımlara, yargıç masasına oturan jüri üyeleri puan verecek. Bölgelerde birinci olan takımlar, Nisan ayı içinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan final yarışmasında, yeni bir olay metni üzerinden yapacakları iddia ve savunma ile Türkiye derecesine girme mücadelesi verecekler.

EV SAHİPLİĞİ YAPACAK BAROLAR İLE YARIŞACAK TAKIMLAR

Yargının kurucu unsuru olan savunmanın temsilcisi avukatı, diğer kurucu unsurlar karar ve sav temsilcileri olan hakim ve savcı ile birlikte, hukuka ve etik kurallara uygun olarak gerçekleştirecekleri yargılama faaliyetine ve duruşmaya hazırlamayı amaçlayan yarışma ile mesleki dayanışmanın da temelleri atılacak. 2017 yılı TBB Avukat Stajyerleri Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışması Bölge Elemelerine ev sahipliği yapacak barolar ile yarışacak takımlar şöyle:

Marmara Bölgesi’nde; Kırklareli Barosu’nun ev sahipliğinde; Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova olmak üzere 9 baro,

Ege Bölgesi’nde Aydın Barosu’nun ev sahipliğinde; Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak olmak üzere 8 baro,

Akdeniz Bölgesinde; Mersin Barosu’nun ev sahipliğinde; Adana, Antalya, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye olmak üzere 7 baro,

İç Anadolu Bölgesi’nde Sivas Barosu’nun ev sahipliğinde; Ankara, Aksaray, Çankırı, Eskişehir, Kayseri, Kırıkkale, Konya ve Sivas olmak üzere 8 baro,

Karadeniz Bölgesi’nde Trabzon Barosu’nun ev sahipliğinde; Amasya, Çorum, Düzce, Giresun, Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon ve Tokat olmak üzere 12 baro,

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Elazığ Barosu’nun ev sahipliğinde; Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Kars, Malatya ve Van olmak üzere 8 baro,

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Mardin Barosu’nun ev sahipliğinde; Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa olmak üzere 5 baro.”

İHA