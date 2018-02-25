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Erdoğan istedi okuma yazma seferberliği başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma-yazma seferberliği kapsamında Doğanyol ilçesinde çalışmalar başlatıldı.

Erdoğan istedi okuma yazma seferberliği başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma-yazma seferberliği kapsamında Doğanyol ilçesinde çalışmalar başlatıldı.

busabahmalatya
busabahmalatya
25 Şubat 2018 Pazar 23:23
Erdoğan istedi okuma yazma seferberliği başladı
Doğanyol Kaymakamı Asım Solak tarafından Kaymakamlık binasında düzenlenen toplantıya daire amirleri, mahalle muhtarlarının katılımıyla okuma yazma seferberliği projesi kapsamında yapılacak çalışmalar ele alındı.Okuma-yazma seferberliğine ilişkin başvurular İlçe Halk Eğitim Merkezi ve okullar tarafından alınmaya başlanıldı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, okuma-yazma seferberliğini başlattı 

ATV’de canlı yayınlanan “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programına eşiyle birlikte telekonferans yöntemiyle bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Böyle bir kampanya olur da bizim buna destek vermememiz düşünülebilir mi. Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımıza bu kampanyayla ilgili talimatları verdik. İmkanlarımızı seferber ettik. Biz de bu seferberlikte varız diyoruz” dedi. Tüm Türkiye’den eğitim seferberliğine destek isteyen Erdoğan, okuma yazma bilmeme düzeyini sıfıra indirene kadar çabaların süreceğine dikkat çekmişti.

“Okuma-yazma bilmeyen kalmasın” seferberliği kapsamında isteyen herkes, valiliklere, kaymakamlıklara, muhtarlıklara talepte bulunacak ve kendileri için kurs açılacak. busabahmalatya.com

Son Güncelleme: 25.02.2018 23:29
Anahtar Kelimeler:
Asım SolakOkuma Yazma KursuRECEP TAYYİP ERDOĞANDoğanyol
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