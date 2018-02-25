Erdoğan istedi okuma yazma seferberliği başladı

Doğanyol Kaymakamı Asım Solak tarafından Kaymakamlık binasında düzenlenen toplantıya daire amirleri, mahalle muhtarlarının katılımıyla okuma yazma seferberliği projesi kapsamında yapılacak çalışmalar ele alındı.Okuma-yazma seferberliğine ilişkin başvurular İlçe Halk Eğitim Merkezi ve okullar tarafından alınmaya başlanıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, okuma-yazma seferberliğini başlattı

ATV’de canlı yayınlanan “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programına eşiyle birlikte telekonferans yöntemiyle bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Böyle bir kampanya olur da bizim buna destek vermememiz düşünülebilir mi. Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımıza bu kampanyayla ilgili talimatları verdik. İmkanlarımızı seferber ettik. Biz de bu seferberlikte varız diyoruz” dedi. Tüm Türkiye’den eğitim seferberliğine destek isteyen Erdoğan, okuma yazma bilmeme düzeyini sıfıra indirene kadar çabaların süreceğine dikkat çekmişti.

“Okuma-yazma bilmeyen kalmasın” seferberliği kapsamında isteyen herkes, valiliklere, kaymakamlıklara, muhtarlıklara talepte bulunacak ve kendileri için kurs açılacak. busabahmalatya.com