Enver Yücel: "Artık ezberci öğrenciler yetiştirmiyoruz"

Mersin’de öğrenciler ve velilerle buluşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, eğitimin amacının bireyi ve toplumu geliştirmek olması gerektiğini vurgulayarak, "Bilgi artık her yerde var; çocuklar her yerde telefondan merak ettiklerine bakıp bilgiye ulaşabiliyor. Bilgiye ulaşmak önemlidir ama bilgiyi kullanmayı bilmek daha önemlidir. Bu yüzden artık ezberci, bilgiye kolay ulaşmakla yetinen öğrenciler yetiştirmiyoruz" dedi.

Enver Yücel, Mersin’in merkez Yenişehir ilçesinde yeni yapılan Uğur Okulları kampüsünde konferans verdi. Konferansa Yücel’in yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, öğrenciler ile velileri katıldı. Konferans öncesi Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları mini bir konser verdi. Konserin ardından konuşan Yücel, Mersin’e yeni yapılan kampüsün 60 milyonun üzerinde bir yatırımla gerçekleştirildiğini söyledi. Yücel, "Ülkemizin her noktasına eğitim yatırımı yaparak daha çok çocuğa kaliteli eğitimi ulaştırma çabası içerisindeyiz. Bugün 150 bin öğrenciye hizmet vermekteyiz. İnandık, azmettik, çalıştık ve bugünlere geldik. Bugün Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları, Avrupa’nın en büyük eğitim kurumu. Dünyanın ise sayılı eğitim kurumlarından bir tanesi oldu. Bu kurumun dünya üzerinde 5 üniversitesi var. Yani dünyadaki eğitimin nereye gittiğiyle ilgili her an haberdarız, dünyadaki eğitim yeniliklerinin neler olduğunu da hemen görüyoruz. Eğitimin ne işe yaradığını iyi kavramamız lazım. Eğitim doğru yapıldığında dünyadaki tüm sorunlara çözüm üretecek tek şeydir. Eğitim eğer bugün bana hitap etmiyorsa, benim geleceğimi emin ellerde tutmuyorsa, beni zenginleştirmiyorsa o eğitimin bana çok bir yararı yoktur. Eğitimin amacı bireyi ve toplumu geliştirmek olmalıdır. Onun önünü açmak olmalıdır" diye konuştu.

"Artık ezberci öğrenciler yetiştirmiyoruz"

Eğitim yaparken dünyanın sorunlarına bakılması gerektiğini vurgulayan Yücel, "Dünyada sınava hazırlama konusunda örnek kurumlardan bir tanesiyiz. Bugün bazı sınavlar kalkıyor, yerine yeni sınavlar geliyor. Biz de yetkililere sınavların nasıl olması gerektiğiyle ilgili fikirlerimizi sunuyoruz. Sınavın amacı öğrenciyi elemek olmamalıdır diyoruz. Sınavın amacı öğrencinin neyi bilmediğini değil, neyi, ne kadar bildiğini ölçmek olmalıdır. Bu anlayış ve kültürle bireyleri geliştirelim istiyoruz. Bugün dünyada artık fabrikasyon eğitime son diyorlar. Şu anda İngiltere eğitim kurumlarını yeniliyor. Artık sınıfa gir, bir hoca gelsin dersi anlatsın, müfredatı da size ezberletsin, böyle bir eğitim sistemi artık yok. Artık ezberli öğrenciler yetiştirmeyeceğiz. Çocuklar her yerde telefondan merak ettiklerine bakıp bilgiye ulaşabiliyor. Bilgi her yerde var. Bilgiye ulaşmak önemlidir ama bilgiyi doğru kullanmayı bilmek daha da önemlidir" şeklinde konuştu.

"Dijital çağın gereksinimlerini yerine getiremezsek bu çağı da ıskalarız"

Şu anda Türkiye’de kişi başına 11 bin dolar milli gelir düştüğünü kaydeden Yücel, "Bunu nasıl 20 bin, 30 bin dolar yapacağız? Acaba Mersin’in denizlerinden petrol fışkırsa zengin olur muyuz? Olamayız. Mümkün değildir. Siz eğer eğitim sisteminizi, bireyinizi, çocuğunuzu bu alanda yetiştiremezseniz olmaz, olamaz. Dünyada örneği yok. 21. yüzyılda ben çocuğa nasıl bir eğitim vereceğimi saptamamışsam, geleceğe huzurlu bakamam. Bu çağın yapılması gerekenlerini eğitimde vermem lazım. Şu anda 4. Sanayi Devrimi içerisindeyiz. Biz 3. Sanayi Devrimini ıskaladık. Şimdi 4’deyiz, dijital çağdayız. Dijital çağın gereksinimlerini yerine getiremezsek bu çağı da ıskalarız. O yüzden eğitim yapımızı, sistemimizi buna göre tasarlamamız lazım. Bütün uğraşımız budur. Bu yüzden bu tür okullar yapıyoruz. Bugün Avrupa’da bu standartlarda yeni bir okul yoktur. Bu okul ABD’de bulunan okulların yüzde 99’undan daha iyidir. Okul sadece basit sınavlara öğrenci hazırlayan yerler olmamalıdır. O iş kolay iştir. Artık öğrencinin neyi, niçin yapamadığını da teknoloji sayesinde öğreniyoruz. Eğer öğrenci soruları yapamıyor ise yapamadığı sorunun nedenini kavrayamıyorsak, öğretmenin ona bir şey söylemesi mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Müdür Koca tarafından Yücel’e plaket ve çiçek verildi.