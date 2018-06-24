En çok veliler sevinecek

Milli Eğitim de yeni dönemi girildi. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bundan sonra hiçbir öğretmenimiz, öğrencisine ev ödevi vermeyecektir. Öğrencilerimizin dikkatlerini daha çok derse yoğunlaştırmalarını, konuyu derste öğrenmelerini istiyoruz. İnanıyoruz ki çocuklarımız da okulda, sınıfta öğrendiklerini eve gittiklerinde tekrarlayacaklar, öğrendiklerini daha da pekiştireceklerdir” sözlerini değerlendiren EKSEN Eğitim Sen Malatya Temsilcisi Kenan Akdoğan, BUSABAH gazetesine konuştu.

Ev ödevinin eğitim sisteminin en çok konuşulan, üzerinde durulan konularından, deyim yerindeyse, sistemin çıkmazlarından biri haline geldiğini dile getiren Akdoğan, her ne kadar ev ödevinin çeşitli faydaları olsa da, uzmanların çoğu öğrencinin okul dışındaki zamanının ödevle doldurulmasının öğrencinin sosyalleşmesine, onun kişiliğine olumsuz etki yaptığını; okul dışındaki zamanlarda çocukluğunun gereği oyun oynaması, ailesi ve akranlarıyla zaman geçirmesi gerektiği görüşünde olduklarını söyledi.

BAŞARI ELDE EDİLECEKTİR

Ev ödevinin kaldırılmasıyla ilgili görüşlerin yabana atılacak görüşler olmadığını dile getiren Akdoğan, “Tabii ki bu görüşler yabana atılacak görüşler de değildir. Bakanlık bu tür görüşleri dikkate almış olacak ki Sayın Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bundan sonra öğrenciye ödev verilmeyeceğini, haklı olarak, öğrencinin okulda derse yoğunlaşarak dersi derste öğrenmesi gerektiğini belirtmiş; öğrencinin dersi evde kendisinin tekrar edeceğini umduğunu söylemiştir. Fakat bunun ne derece gerçekleşeceği bir muammadır. Ödevin kaldırılmasından ziyade daha nitelikli ve makul ödev verilmesi yoluna da gidilebilir. Çünkü eğitim bir bütündür okul ve okul dışı yaşantılar birbirini tamamlar nitelikte olursa bu da başarıyı getirecektir. Fakat Sayın Bakan Yılmaz'ın umduğu gibi öğrenci, dersi derste verimli bir şekilde dinleyip evde tekrar ederse bütünlük sağlanacak ve başarı elde edilecektir” şeklinde konuştu.

AMACINA ULAŞMASINI TEMENNİ EDİYORUZ

Akdoğan, “Ev ödevinin verilmemesine öğrencilerden çok en çok sevinecek olan da şüphesiz veliler olacaktır. Çünkü veliler, verilen ödevin öğrenciye değil de kendine verildiğini addediyorlardı adeta ve öğrenci yerine kendileri ödevleri yapıyorlardı çoğunlukla. Dolayısıyla ödevini verilmemesi de veliler açısından sevindirici bir gelişmedir. Ancak veliler ödevlerden şikayet edip çocuklarıyla yeterince faaliyet yapamadıklarını, zaman geçiremediklerini belirtseler de ödevin kaldırılması, genel itibariyle, ödev vesilesiyle de olsa çocukla geçirilen zamanı da ortadan kaldıracaktır kanaatindeyiz. Bu düşüncelerle, ödevin kaldırılmasının öğrenci ve velilere hayırlı olmasını ve amacına ulaşmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

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