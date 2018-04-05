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EN ÇOK ÜNİVERSİTE MEZUNU NEREDE YAŞIYOR?

2017 yılında en çok üniversite mezununun yaşadığı ilçeler belli oldu. Birinci sırada 356 bin 754 üniversite mezunu ile Ankara Çankaya yer aldı.

EN ÇOK ÜNİVERSİTE MEZUNU NEREDE YAŞIYOR?

2017 yılında en çok üniversite mezununun yaşadığı ilçeler belli oldu. Birinci sırada 356 bin 754 üniversite mezunu ile Ankara Çankaya yer aldı.

05 Nisan 2018 Perşembe 11:44
EN ÇOK ÜNİVERSİTE MEZUNU NEREDE YAŞIYOR?

İlçelerde yaşayan üniversite mezunu sayılarını inceledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve medya yansımalarından derlenen bilgilere göre, 2017 yılında en çok üniversite mezununun yaşadığı ilçeler belli olurken, birinci sırada 356 bin 754 üniversite mezunu ile Çankaya yer aldı. Çankaya’yı 181 bin 49 ile Kadıköy (İstanbul) takip ederken, üçüncü sırada 107 bin 200 ile Nilüfer (Bursa) yer aldı.

EN AZ ÜNİVERSİTE MEZUNU ARDAHAN’DA

Gerçekleştirilen medya araştırmasına göre, incelemeye konu olan 2017 yılında, üniversite öğrencileriyle ilgili 41 bin 348 haber yansıması tespit edildi. Medyaya yansıyan haber başlıklarında üniversite öğrencilerinin en çok işsizlik haberleriyle konuşulduğu tespit edildi.

100 binin üzerinde üniversite mezununun yaşadığı diğer ilçeler de; 106 bin 860 ile Muratpaşa (Antalya) ve 106 bin 748 ile Karşıyaka (İzmir) oldu. 100 bin ile 50 bin arasında üniversite mezununun yaşadığı birçok yer mevcutken, bunların arasında Selçuklu (Konya), Eskişehir (Merkez), Çukurova (Adana), Melikgazi (Kayseri), Gaziantep (Merkez), Trabzon (Merkez), Yenişehir (Mersin) gibi çeşitli ilçeler yer aldı. Buna karşın, üniversite mezunlarının en az yaşadığı ilçenin 4 bin 970 kişiyle Ardahan Merkez olduğu saptandı. Ardahan’ı, 6 bin 552 ile Artvin Merkez, 6 bin 905 ile de Şırnak Merkez takip etti.busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

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