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En çok hangi branşta öğretmen ataması yapılacak?

5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak. Bu anlamda taban puan ve kontenjan listesi MEB tarafından açıklandı.

En çok hangi branşta öğretmen ataması yapılacak?

5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak. Bu anlamda taban puan ve kontenjan listesi MEB tarafından açıklandı.

17 Mayıs 2018 Perşembe 10:13
En çok hangi branşta öğretmen ataması yapılacak?

Açıklamaya göre, en çok atama yapılacak alan bin 363 kontenjanla sınıf öğretmenliği oldu. Sınıf öğretmenliğini okul öncesi ve din kültürü ve ahlak bilgisi alanları takip etti.

EN ÇOK ATAMA YAPILACAK BRANŞLAR

En çok atama yapılacak alanlar; sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği, ilköğretim matematik öğretmenliği olarak dikkat çekti.

91 alandan toplamda 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak. Tüm branşların taban puanları 50 olarak açıklandı.

EN ÇOK KONTENJAN AYRILAN BRANŞLAR;

Sınıf öğretmenliği bin 363 kişi, okul öncesi öğretmenliği 605 kişi, din kültürü ve ahlak bilgisi 577 kişi,
İngilizce öğretmenliği 380 kişi, ilköğretim matematik öğretmenliği 303 kişi, Türkçe öğretmenliği 257 kişi, özel eğitim öğretmenliği 254 kişi, fen bilimleri/fen ve teknoloji öğretmenliği 225 kişi. 

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Anahtar Kelimeler:
Meböğretmen AtamasıMalatya
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