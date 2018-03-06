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Elazığ’da 5 köy okuluna bilgisayar laboratuvarı

Elazığ’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından 5 köy okuluna bilgisayar laboratuvarı kuruldu.TUSAŞ- Türk Havacılık ve Uzan Sanayii tarafından Kovancılar, Hankendi, Alaca Kaya, Yumru ve Şahsubar olmak üzere 5 köy okuluna 50 adet...

Elazığ’da 5 köy okuluna bilgisayar laboratuvarı

Elazığ’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından 5 köy okuluna bilgisayar laboratuvarı kuruldu.TUSAŞ- Türk Havacılık ve Uzan Sanayii tarafından Kovancılar, Hankendi, Alaca Kaya, Yumru ve Şahsubar olmak üzere 5 köy okuluna 50 adet...

06 Mart 2018 Salı 10:35
Elazığ’da 5 köy okuluna bilgisayar laboratuvarı

Elazığ’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından 5 köy okuluna bilgisayar laboratuvarı kuruldu.

TUSAŞ- Türk Havacılık ve Uzan Sanayii tarafından Kovancılar, Hankendi, Alaca Kaya, Yumru ve Şahsubar olmak üzere 5 köy okuluna 50 adet bilgisayar ve 5 adet yazıcı armağan edilerek, laboratuvar kuruldu. Kovancılar Avlağı Şehit Resul Kayaoğlu İlkokulunda kurulan bilgisayar laboratuvarı düzenlenen programla açıldı.

Çocukların daha iyi bir gelecek sahibi olmalarını ve teknolojiyle barışık olmalarını istediklerini belirten İDDK Başkanı Adnan Aydoğan, “Biz TAİ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. ailesi olarak burda insansız hava araçları (İHA) üretiyoruz. İHA’larımızı ilk Elazığ’da konuşlandırdık. Elazığ’da konuşlandırırken de gerek Elazığ halkının bize çok emeği, misafirperverliği oldu. Biz de bu misafirperverliğin karşılığı olarak ilk ANKA’larımızı da burada konuşlandırdık. Başta Milli Savunma Bakan Yardımcımız Şuay Alpay’ın ve Genel Müdürümüz Temel Kotil’in destekleriyle Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketimiz tarafından Şehit Resul Kayaoğlu İlkokulu başta olmak üzere Hankendi’ye, Alaca Kaya’ya, Yumru’ya ve Şahsubar’a toplam 50 tane bilgisayar ve 5 tane yazıcı armağan ettik. İstedik ki çocuklarımız iyi bir gelecek sahibi olsunlar. Teknolojiyle barışsınlar, teknolojiye yakın olsunlar ki bu memleketimizden bu yöremizden Türk halkına iyi hizmetler sunacak çocuklarımız olsun” dedi.

Öğrencilerin teknolojiyi daha yakından takip edeceğini belirten Şehit Resul Kayaoğlu İlkokulu Müdürü Hasan Yılmaz, “TAİ ve TUSAŞ havacılık şirketinin okulumuza kazandırmış olduğu bilgisayar laboratuvarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. 10 artı 1’lik bir laboratuvar kazandırmış oldular. Bu laboratuvarla öğrencilerimiz teknolojiyi daha yakından takip edecekler. Eğitim öğretimlerine katkıda bulunacaklar. Burası köy okulu olması münasebetiyle mahrumiyetlerin yaşandığı bir yer aslında. Öğrencilerimizin bilgisayarla tanışıyor olması bizi mutlu edecek” diye konuştu.

Okula bilgisayar geldiği için çok mutlu olduğunu belirten öğrencilerden İzzethan Çelik ise, “Bilgisayarlarımız geldiği için çok mutluyuz. TAİ sayesinde artık istediğimiz şeyleri e-okuldan yazıp öğrenebiliriz" şeklinde konuştu.
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