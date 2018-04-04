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EĞİTİMDE YENİ DÖNEM

Milli Eğitim Bakanlığı da sınavlı ve sınavsız öğrenci alacak liselerle ilgili tüm çalışmaları tamamladı. Öğrencilerin TEOG kabusu bitti, şimdi sadece isteyen öğrenciler sıralama ile öğrenci alan okulların sınavına girecek.

EĞİTİMDE YENİ DÖNEM

Milli Eğitim Bakanlığı da sınavlı ve sınavsız öğrenci alacak liselerle ilgili tüm çalışmaları tamamladı. Öğrencilerin TEOG kabusu bitti, şimdi sadece isteyen öğrenciler sıralama ile öğrenci alan okulların sınavına girecek.

04 Nisan 2018 Çarşamba 18:16
EĞİTİMDE YENİ DÖNEM

Milli Eğitim Bakanlığı TEOG’un kaldırılmasının ardından liselere geçişle ilgili hazırladığı çalışmanın tüm detaylarını tamamladı. Yeni eğitim modelinde öğrencilerin yüzde 90’ı mahallesindeki okula yerleştirilecek.

Sınavsız mahalli kayıtlar Anadolu, Mesleki ve Teknik Anadolu ile Anadolu İmam Hatip liselerini kapsayacak. Bu liseler için öğrenci, adres ve ortaokul bazlı olarak gruplandırılarak "eğitim ve kayıt bölgeleri" oluşturuldu. Her bölgede, her okul türünden en az 9 lise yer alacak. Öğrenciler zorunlu 5 tercih yapacak. Nisan ayının son haftasında eğitim bölgeleri, e-okul üzerinden veli ve öğrencilerin bilgilerine sunulacak.

Yerleştirme sonuçları temmuz sonunda ilan edilecek. Öğrenciler ikamet ettiği eğitim bölgesinde bulunan liselere nakil yaptırabilecek. Yüzde 10’lu dilim için de merkezi sınav yapılacak. Sınavla öğrenci alacak fen ve sosyal bilimler liseleri ile proje okulların listesi de ay sonunda kamuoyuna açıklanacak. Liselere geçiş sınavı adı verilen sınav 2 Haziran tarihinde yapılacak. Uzmanlara göre sınav, ezbere dayalı sorular yerine öğrencilerin yorum ve analiz yeteneklerini ölçer mahiyette olacak.

ÖĞRENCİLERE TAVSİYELER

Uzmanların sınava girmek isteyen öğrencilere tavsiyeleri şöyle: -Düzenli tekrar yapmak için her dersle ilgili sene başından bu yana işlediğiniz, tekrar yapmanız gereken konuları günlere bölerek bir tekrar programı oluşturun. Tekrar programınızı bir güne en fazla üç ders çalışacak şekilde yapın. Bu çalışma yöntemi ile her derse 2 günde bir sıra geleceğinden her ders için çalışmanız gereken konuları da 60 güne değil, 30 güne bölmeniz gerekir.

-Tekrar programı uygularken sözel dersler için önce tekrar edeceğiniz konuyu, kitap sayfalarını çevirerek gözden geçirin daha sonra konu ile ilgili test çözün. -Sayısal dersleri tekrar ederken önce derste tutmuş olduğunuz notları ve soru çözümlerini inceleyin. Daha sonra test çözümü yapın.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanlığıSınavlı Ve Sınavsız öğrenci Alacak LiselerTEOG
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