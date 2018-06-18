Eğitimde kalite artıyor, sınıflarda öğrenci sayısı düşüyor

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılını değerlendirdi. Önemli açıklamalarda bulunan Tatlı, gelecek yeni dönem için yaptıkları hazırlıklar hakkında da bilgiler verdi. 2017-2018 eğitim-öğretim yılını 8 Haziran Cuma günü karneleri vererek kapattıklarını hatırlatan Tatlı, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü açısından verimli geçen bir yıl olduğunu söyledi.

BİR SIKINTI YAŞAMADIK

814 kurumda bir yıl boyunca eğitim verdiklerini açıklayan Tatlı, “2017-2018 eğitim-öğretim yılı özellikle öğrenci sağlığı ve güvenliği açısından herhangi bir sıkıntı yaşamadığımız bir yıl oldu. Öğrenci disiplin olayları açısından da verimli bir yıl oldu. İl genelinde öğrencilerimizin okul kurallarına uymaları ile alakalı herhangi bir sıkıntı yaşamadık. İlimizde toplam 186 bin 117 öğrenci karne aldı. 2017-18 yılını kapatırken ilimizde 814 kurumda bir yıl boyunca eğitim verdik. Yıllar itibariyle sürekli artan bir kurum sayımız var. Örneğin okul öncesinde 2002 yılında 6 okulumuz varken 2017 yılında 70 okul öncesi eğitim kurumu ile sezonu kapattık. Burada okul öncesi anasınıfları da hariç. Yine özel eğitim kurumlarımız aynı durumda. 2002 yılında okul öncesinde 9 özel kurumu, 6 da devlet okulu vardı. Şimdi 2017- 2018 öğretim yılı sonunda 70 devlet okulu, okul öncesi eğitim kurumunda 57 özel öğretim kurumlarına bağlı anaokullarımızda eğitim-öğretimin neticelendirdik” şeklinde konuştu.

4 BİN 500 ÜZERİNDE DERSLİK KAZANDIRDIK

Derslik sayısını da ifade eden Tatlı, “Okul sayımız her geçen yıl artıyor. Özellikle yeni yerleşim alanlarında yeni okullar, yeni kurumlar açıyoruz. Okul öncesi eğitim bizim için önemli. Okul öncesi eğitimde 6'dan 70'e çıkmışız. Bu ciddi bir rakam. İlimizde 14 kurumda 8 bin 583 derslikte eğitim faaliyeti sürdürdük. 2002 yılında 4 bin 818 dersliğimiz vardı. Şimdi 8 bin 500 civarında dersliğimiz var. Yani 4 bin 500 üzerinde derslik kazandırdık. Kapatılan taşradaki dersliklerimiz de olduğu için biraz düşük görünüyor ama 4 bin 552 adet derslik yapıldı bu süre içerisinde. 2012-2013 öğretim yılında 7 bin 227 öğretmenimiz vardı, 2017-18 öğretim yılında da 13 bin 106 öğretmen ile sezonu kapattık. İlimizde yapılan toplam derslikler ile alakalı inşaat giderlerinde 1 milyar 273 milyon 927 bin lira bizim altyapı geliştirmeye harcadığınız yatırım harcamasıdır. İlkokullar hariç bütün ortaokullarımızın yüzde 80'ine yakını akıllı tahtalar takıldı. Geriye kalan okullarımızın tamamının lise tamamlanmasını planlıyoruz. Bununla ilgili ihaleyi bekliyoruz” diye konuştu.

8 BİN KURSİYERİMİZ SERTİFİKALARINI ALDI

Malatya’da okur-yazar olmayanların oranının yüzde civarında olduğunu anımsatan Tatlı, “İlimizde özellikle projeler bazında eğitimin altyapısı düzeldikçe, derslik başına düşen öğrenci sayımız da azaldı. İlköğretimde 33’ten 22’ye, ortaöğretimde 27’den 22’ye düştü. Öğretmen başına düşen öğrenci sayımız ise 24’ten 15’e, orta öğretimde 19’dan 11’e düştü. İlimiz genelinde okur-yazar olmayan nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 4'ler civarındaydı. Bunun yüzde 90'a yakını 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan oluşuyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu eşleri Emine hanımın himayelerinde yürütülen okuma-yazma seferberliğinde ilimizde 8 bin kursiyerimiz 1. kurslarını bitirdi ve sertifikalarını aldılar. Bunların çoğu 55 yaş üzeri vatandaşlarımızdan oluştu. İlimizde orta öğretimde okullaşma oranını yüzde 93.21’dir. Temel eğitimde ise bu oran yüzde 96.62’dir. Geriye kalan yüzde 3’lük oran ise özel eğitim alan çocuklardan oluşmaktadır” söylemlerini kullandı.

DEPREME DAYANIKSIZ BİNALAR

Tatlı eski okulların yıkılarak yeni okulların yapıldığını da ilave eder5ek, şunları kaydetti:

“2018-2019 eğitim öğretim yılında devam eden ve bitirilecek olan dersliklerin hizmete alınması ile çocuklarımız daha modern binalarda laboratuarı, salonları, eklentileri, bahçe düzenlemeleriyle daha modern, daha temiz daha nezih, daha güvenli ortamlarda okuyacaklar inşallah. Bazı okullarımız hem yapı itibarıyla eski, çok yıllık binalar. Ve depreme dayanıksız binalar. Bunlar yıkılıp yerine yeni binalar yapılıyor. Örneğin Fırat İlkokulu, Sümer İlkokulu, Tevfik Memnune Gürtekin İlkokulu, Kaynarca'daki bir okulumuz bunlar yıkılıp yerine yenileri yapılacak. Bunların bir kısmının ihalesi yapılırken, yapılanlar ve inşaatları devam edenler var. Burada da eski yapı stokunu yenileriyle inşallah değiştirerek daha yeni daha modern binalarda çocuklarımızın eğitim görmelerini sağlayacağız.”

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