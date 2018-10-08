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Eğitim-Bir-Sen Olağan Kurula hazırlanıyor

Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No’lu Şubesi olarak 11 Kasım’da Olağan Genel Kurula gideceklerini ifade eden Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No’lu Şube Başkanı Kerem Yıldırım, toplam 162 delegemiz olacak” dedi.

Eğitim-Bir-Sen Olağan Kurula hazırlanıyor

Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No’lu Şubesi olarak 11 Kasım’da Olağan Genel Kurula gideceklerini ifade eden Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No’lu Şube Başkanı Kerem Yıldırım, toplam 162 delegemiz olacak” dedi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 17:01
Eğitim-Bir-Sen Olağan Kurula hazırlanıyor

Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No’lu Şubesi, 11 Kasım’daki Olağan Genel Kurulu’na hazırlanıyor. 3 Ekim itibariyle delege seçimleri için oy kullanma işlemine başlayan sendika, seçimleri 9 Ekim’de delege seçimini tamamlayacak. Sümer İlkokulu’nda kongre hazırlıklarını anlatan Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No’lu Şube Başkanı Kerem Yıldırım, seçim süreçlerinin 3 Eylül itibarıyla başladığını söyledi.

6 BİN 550 ÜYEMİZ VAR

 “2 No’lu şube üniversite şubemiz kendisi seçimini yapıyor. Bunlar delege seçimi daha önceden yaptılar” diyen Başkan Yıldırım, 11 Kasım’da yapılacak olan Olağan Kurulları’nın hayırlı olmasını diledi. Başkan Yıldırım, “Delege seçim sürecimiz 3 Eylül tarihinden itibaren yapılmaya başladı. Malatya’da 9 Eylül’de inşallah delege seçimlerimizi tamamlayacağız. Delege seçimlerimiz bittikten sonra 150 delegemiz belirlenmiş olacak. Malatya'da 150 delegemiz var. Ayrıca 12 de doğal delegemiz bulunuyor. Böylece toplam 162 delegemiz olacak.  11 Kasım’da da inşallah Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda Olağan Kurulunu yapacağız.  Yönetimi ve denetimi disiplin kurulları seçimi yapılacak.”

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Kerem Yıldırım
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