Ebeveynler nasıl davranmalı?

Okullar açıldığında ebeveynlerin çocuklarından sürekli ders çalışmalarını beklememesini gerektiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Aktan, çocukların sıkılmaması için bir program hazırlanmanın doğru bir strateji olduğunu söyledi. Yrd. Doç. Dr. Aktan, “Oluşturulan programda çocuğun ne kadar ders çalışacağına ve ödevlerine ne kadar vakit ayıracağına bir öğretmen ya da bir pedagog eşliğinde karar verirken, hangi saatlerin oyuna, hangi saatlerin derse ayrılacağına çocuğunuzla birlikte karar verin. Öte yandan çocukların çalışma odasının konumuna çok dikkat edin, ışığı arkadan alan aydınlık bir çalışma odası dizaynı çok önemli” sözlerini kaydetti. busabahmalatya.com