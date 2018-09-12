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Ebeveynler nasıl davranmalı?

Bol güneşli ve eğlenceli bir yaz tatilinin ardından sonbaharın yüzünü gösterdiği bu günlerde, herkesi yavaştan bir okul heyecanı sarmaya başladı. Kimi ebeveynler ilk kez okula başlayacak çocukları için heyecanlanırken, kimileri de yeni eğitim öğretim yılına uyum sağlayabilmek adına hazırlamaya çalışıyor çocuklarını. Peki, yepyeni bir ders yılına başlarken, nedir çocuklardan beklentiniz? Başarılı olmaları mı, mutlu olmaları mı, meraklı olmaları mı? Bu konudaki tüm detayları Çocuk Psikoloğu Yrd. Doç. Dr. Z. Deniz Aktan’dan dinleyin.

Ebeveynler nasıl davranmalı?

Bol güneşli ve eğlenceli bir yaz tatilinin ardından sonbaharın yüzünü gösterdiği bu günlerde, herkesi yavaştan bir okul heyecanı sarmaya başladı. Kimi ebeveynler ilk kez okula başlayacak çocukları için heyecanlanırken, kimileri de yeni eğitim öğretim yılına uyum sağlayabilmek adına hazırlamaya çalışıyor çocuklarını. Peki, yepyeni bir ders yılına başlarken, nedir çocuklardan beklentiniz? Başarılı olmaları mı, mutlu olmaları mı, meraklı olmaları mı? Bu konudaki tüm detayları Çocuk Psikoloğu Yrd. Doç. Dr. Z. Deniz Aktan’dan dinleyin.

12 Eylül 2018 Çarşamba 16:08
Ebeveynler nasıl davranmalı?

Okullar açıldığında ebeveynlerin çocuklarından sürekli ders çalışmalarını beklememesini gerektiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Aktan, çocukların sıkılmaması için bir program hazırlanmanın doğru bir strateji olduğunu söyledi. Yrd. Doç. Dr. Aktan, “Oluşturulan programda çocuğun ne kadar ders çalışacağına ve ödevlerine ne kadar vakit ayıracağına bir öğretmen ya da bir pedagog eşliğinde karar verirken, hangi saatlerin oyuna, hangi saatlerin derse ayrılacağına çocuğunuzla birlikte karar verin. Öte yandan çocukların çalışma odasının konumuna çok dikkat edin, ışığı arkadan alan aydınlık bir çalışma odası dizaynı çok önemli” sözlerini kaydetti. busabahmalatya.com

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Ebeveynler
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