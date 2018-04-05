E-OKUL 2. DÖNEM 1. SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Öğrenciler ve veliler 27 Mart salı günü itibariyle e-okul sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı. 2018 yılı itibariyle e-okul giriş sayfasına erişmeye çalışan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sınav sonuç ekranını merak ediyor. Peki,e-okula nasıl giriş yapılır? İkinci dönem sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Detaylar haberimizde…

E-OKUL'A NASIL GİRİLİR?

2018 yılı itibariyle Milli Eğitim Bakanlığının sınav sonucu sorgulama sistemi olan e-okul giriş yapmak için öncelikle internetten web adresine girilerek sayfa açıldıktan sonra kimlik numarası ile beraber okul numarasını da yazarak sisteme giriş yapılır ve ekrana gelen ‘Not bilgisi’ butonundan açıklanan sınav sonuç puanlarına ulaşılabiliyor.

E-okul sistemi içerisinde sınav sonuçları dışında öğrencinin devamsızlık bilgileri, haftalık ders programı, sınav tarihleri, pansiyon bilgileri, tercih sonuçları da öğrenebiliyorlar. busabahmalatya.com