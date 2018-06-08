Duran ve Gürkan karne dağıttı

Yaklaşık 3 ay yaz tatiline çıkacak olan öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ilk olarak Kazım Karabekir Ortaokulu’nda öğrencilere karne dağıttı. Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, öğrencilerin heyecanına ortak olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Sizinle birlikte bir sene sonu programında beraber olmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Pırıl pırıl çocukların, karne alma sevincini velilerle, öğretmenlerle, öğrencilerle tüm milli eğitimdeki yöneticilerimizle ve kaymakamımızla paylaşmak kadar güzel bir şey olmasa gerek diye düşünüyorum. Bugün buradaki fotoğrafta bunun en güzel göstergesi olduğu kanaatindeyim. Tabi bir meslektaş olarak, bir öğretmen olarak sene sonlarını hakikaten ip ile çeken öğrencilerimizin karne töreni çok anlamlı ve çok manidardır. Özellikle yıl boyunca yapmış olduğu çalışmaların semeresini karne notlarıyla değerlendirildiği gün olan, bu karne dağıtım günü çocuklarımızın başarı performansının kendilerine karneleri ile birlikte tevdi edilmesidir. Ben inanıyorum ki çocuklarımızın karneleri parlaktır, notları iyidir. Yaz tatilini de dolu dolu geçirerek hem tatillerini yapacaklar, hem de bir sonraki eğitim öğretim yılına hazırlanacaktır ve bu yaz tatili döneminde de öyle tahmin ediyorum ki değerli öğretmenlerimiz çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı noktasında ve okuyacağı kitaplar noktasında gerekli telkinlerde bulunmuşlardır. Bu telkinlerin devam ettirilme noktasında da öğrenci velilerimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Öğrenci velilerimizde bu sorumluluğun bilinci içerisinde olduğu kantindeyim. Ben tekrar karne alan öğrencilerimize başarılarından dolayı teşekkür ediyorum. Velilerimizi kutluyorum” şeklinde konuştu.

Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran ise, Battalgazi ilçesinde yaklaşık olarak 70 bin öğrencinin karne heyecanı yaşadığını kaydederek, “Bir eğitim öğretim yılının daha sonuna geldik. Yaklaşık olarak Battalgazi ilçemizde 70 bin öğrenci ve 5 bin öğretmenle kazasız belasız bir eğitim ve öğretim hayatını tamamlamış bulunmaktayız. Toplumun eğitilmesi adına milli eğitim camiasının vermiş olduğu gayretlere çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle ve öğrenci velilerimize de şunu tavsiye ediyoruz, çocuklarınızın yaz tatilini verimli ve eğitim öğretim hayatlarına katkı sunacak şekilde geçirmelerini sağlayın. Çocukların oyun oynaması ile birlikte tabi ki onların kitap okumasını ve sosyal kültürel faaliyetlere iştirak etmesini temin edecek organizasyonların içerisine dahil olmaya gayret sarf edin. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, onların ne kadar kaliteli bir eğitim almalarını sağlarsak, geleceğimiz o kadar aydınlık ve geleceğimiz o kadar umut vaat eden bir pozisyonda olacaktır. Bu gün burada öğrencilerimize karne dağıtıyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Yaz tatillerini gönüllerince eğlenmelerini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, daha sonra Akşemsettin İşitme Engelliler Okulu’na geçerek, burada öğrencilere karnelerini dağıttı.

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