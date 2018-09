‘Dil Öğretiminde Yeni Gelişmeler’ konulu panel düzenlendi

İnönü Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürülüğü, Selahahaddin Eyyubi Anadolu İmamhatip Lisesi Müdürülüğü işbirliğiyle düzenlenen program Kongre Kültür merkezinde gerçekleştirildi.

Prof.Dr. Bilal Genç Medratörlüğünde düzenlenen panele konuşmacı olarak Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden Prof.Dr Ferit Kılıçkaya, İnönü Üniversitesinden Prof.Dr. Bilal Genç, İnönü Üniversitesinden Prof.Dr. Namık Ülkersoy, Floride State Üniversitesinden Prof.Dr. Hilal Peker, İnönü Üniversitesinden Prof.Dr. Ebru Melek Koç, katıldı.

Programa ayrıca İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, bazı okul yöneticileri ile 800 civarında yabancı dil öğretmeni katıldı.

Bir konuşma yapan, Selahahaddin Eyyubi Anadolu İmamhatip Lisesi Müdürü Mikail Çirkin, “Dil insanlık tarihi boyunca anlaşmanın, bilgi ve kültür alışverişinin, dış dünyaya açılmanın yegane aracı olmuştur. Dil bireyi topluma, toplumu dünyaya bağlamaktadır. Medeniyetler arası geçişkenliğinin en büyük vasıtasıdır dil. Yabancı dil öğretimi Osmanlı'da Arapça ve Farsça ile başlamış, Cumhuriyet döneminde Fransızca ve Almanca ile devam etmiştir. Günümüzde ise tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en yaygın haliyle öğretilen yabancı dil İngilizce’dir. İngilizce’nin tüm dünyada en yaygın kullanılan yabancı dil olduğu bir gerçektir. Fakat doğu ve batı arasında köprü konumunda bulunan ülkemizde tek yabancı dil öğretimi ile yetinilmesi doğru değildir. Medeniyetleri buluşturan bir ülke olmamız hasebiyle her bir ferdimizin en az bir doğu ve bir Batı dili öğrenmesi önem arz etmektedir. Ülkemizde İngilizce öğretimi ilkokulda başlayarak üniversite son sınıfa kadar yaklaşık 12 yıl devam etmektedir. 12 yılın sonunda ulaştığımız nokta hiç de iç açıcı değildir. 2016 yılında yapılan İngilizce yeterlik endeksine göre Türkiye, ‘çok düşük yeterlilik düzeyi’ ne sahip ülkeler arasında yer almıştır. Dünya genelindeki toplam 72 ülke arasında 51. sırada bulunmaktayız. 2016 yılda yapılan Öğretmenlik Alan Bilgisi testinde İngilizce öğretmen adaylarının 50 soruda doğru ortalaması 27’dir. Almanca öğretmen adaylarının doğru ortalaması ise 14’tür. Öğretimindeki başarısızlığımızın zeka kaynaklı olmadığını söylemeye gerek yoktur herhalde. Öyleyse Sorun nedir? Sorunu araştırmak ve çözüm yollan geliştirmek öncelikle biz öğretmenlerin görevidir. Aslında bu konuda bürokratlara, yöneticilere ve siyasetçilere yol gösterecek de bizleriz. Çünkü işin mutfağında' biz varız. Yorulan biziz. Güzel neticeler umut ederken, olumsuz sonuçlar görüp en çok üzülen de biz. İnsanların birbirine telefon kadar yakın olduğu şu küçük dünyamızda 2023 yılına kavuşmadan yabancı dil sorununu çözüme kavuşturmadan girmek bize yakışmıyor diye düşünüyoruz. Selahahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak İngilizce dil öğretimi sorununa dikkat çekmek ve çözüm yolunda çorbaya tuz katmak amacıyla Dil Öğretiminde Yeni Gelişmeler’ konulu panel düzenlendik. Umarım bu bir başlangıç olur” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ise, "Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi ilimizde proje imam hatip olarak kuruldu 3 dönem öğrenci alıyoruz kadrosunu daha tamamlayamadık ama tamamlanmış bir kadro ve binaya rağmen 3 yıllık süreç içerisinde öğrenim ve örgüt kavramı çerçevesinde eğitim ve öğretime ilişkin alanlarda farklı çalışmalar yaparak öğrenimin nasıl bir örgüt olması gerektiğini zaman zaman vurgulamaya çalışmaktadırlar bundan dolayı Selahattin Eyyubi Lisesi yöneticilerine öğretmelerine öğrencilerine velilerine çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarda yanlarında olan ilçe milli eğitim müdürlerimize çalışanlarına teşekkür ediyorum. Kızımız İngilizce konuştu Mikail hocamla biz Türkçe konuşacağız. İnattan dolayı değil bilmeyeniniz içindir. Bilseler belki bir iki cümle söyleyecektim. İster İngilizce öğretimi olsun ister matematik müfredat içerisindeki herhangi bir dersin öğretiminde siz değerli öğretmen arkadaşlarımın özverisi olmasa yöntem de metot da ne olursa olsun başarısız olur istediğiniz metodu ve yöntemi sınıfta uygulayın dil öğretiminde yeni yaklaşımlarında uluslar arası düzeyde hangi yaklaşımlar kullanırsanız kullanın yüreğinizdeki sevgiyi ortaya koyarak sunmazsanız başarısız olursunuz. Çocuklarımız yeni bir şey olması hasediyle farklı bir şey olması hasediyle mesafeli yaklaşıyorlar bu durumun üstüne eğer öğretmen arkadaşlarımızın hoşgörüsünden yoksun şekilde servis edilirse sadece bir zorunluluk olarak görerek bu dört saatin bitmesin beklerler.Sizler servis ederken hoş görünüzü,sevginizi,yüreğinizi katarsanız o zaman o servis edileni almak isteyenler sindire sindire alırlar.yeni bir eğitim öğretim yılı başladı,dokuz aylık bir süreç var önümüzde yeniden kitaplarımızı önümüze koyacağız kelimeler öğreteceğiz kalıplar göstereceğiz dinleme çalışmaları yaptıracağız, belki farklı metotlar uygulayacağız bir yıl önceki eksiklikleri giderme adına bir şeyler yapacağız, yapacağınız hiçbir eylem sevginizi sunmaktan daha etkili olmayacaktır.Güler yüzle ders anlatmaktan daha verimli herhangi bir öğretim metodu yoktur,geriye kalanlar sadece araçtır bu araçları kullanırken güler yüzünüzden en ufak bir eksiklik aracın amaca hizmet etmesini engel olacak. Biz milli eğitim camiası sizlerin iyi niyet ve hoşgörünüze sunarken yüreğinizi ortaya koymaya güveniyoruz. Dünyanın her tarafında bu böyledir öğrencilik yıllarımızda bize gülen gülümseyen yüzünü ekşitmeyen öğretmenlerimizin derslerinde başarılı olmuş, yeteneği olsa daha gülmeyen somurtan derslerimizde başarısız olmuş turuz. Lise öğretimi temel eğitim yada zorunlu eğitimde çalışan öğretmen arkadaşlarımız birer akademisyen değilsiniz dersinizi anlatıp çıktınız böyle bir şey yoktur, dersi anlatıp çıkmak o çocuğun derdiyle dertlenmemek bizleri başarısız kılar. Sadece İngilizce için değil bütün dersler için geçerlidir, çocukla ilgilendiğinizin çocuğun yüzüne karşı sıkıntısını anladığınızı hissettirerek bir iletişim kurarak bazen beden dili bazen sözel iletişimle olabilir, çocuğa güven verirsek bize inanmasını kabul ettirirsek başarılı olacağız, işimiz zor dünyanın en zor işini yapıyoruz zor işi yaparken zevk alamazsak hayatı bize zindan eder. Mesleğimizden zevk alarak yapmalıyız karşıdaki kişiye zevk alarak dinlenmesini sağlamak zorundayız aksi takdirde hayat bize zindan olur, yeryüzünde hiçbir meslek grubu yoktur ki işini evine taşısın bizi sadece okulla okulun duvarlarıyla sınırlandıran bir alan meslek değil sokakta karsımıza çıkar evde mahallede kahvede hayatımızın her alanında karsımıza çıkan bir meslek hayatımızın yaşanılır bir hale gelmesi psikolojimizin bozulmaması bizim işimizi severek ve sevdirerek yapmamız ,bizim işimiz herhangi bir kamu çalışanın işi değil emekçin işi değil fabrikadaki metallerden arzu ettiğimiz herhangi birini kalıba sokamazsak tekrar eritir farklı bir kalıba sokarız. Bizim işimiz tekrar bir kalıba sokacak bir iş değil ya başta kalıba koyarız ya da bizim işçin yıkıma neden olur. Biz bu bilinçleyiz öğretmenlerimiz bu bilinçte karşımızdakine bunu hissettirmeliyiz. Değerli arkadaşlarım bazen karşılaştığımız davranışları herhan bir arkadaş sergilerse başka yerlerde emin olun defe koyup çalarlar bizi başkalarının aynı davranışı doğal karşılanıyor neden çünkü bizim davranışımızın silsile yoluyla toplum her kesimini sırat edeceğini herke biliyor" diye konuştu.