DGS’de Tarih Değişikliği

DGS tarihi değiştirildi. Öğrencilerin merakla beklediği üniversite eğitimini devam etmek ve lisans tamamlamak isteyenlerin gireceği DGS tarihi belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan resmi açıklamada daha önceki sınav takviminde, sınav tarihi olarak 8 Temmuz belirtilirken; değişiklik sonrası sınavının 21 Temmuz’da yapılacağı açıklandı.

8 Temmuz’un cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna denk gelmesi sebebiyle DGS’nin 21 Temmuz olarak değiştirildiği belirtildi. ÖSYM başvuru tarihi ile ilgili bir değişiklik yapmadı.