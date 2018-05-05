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DGS’de Tarih Değişikliği

Üniversite eğitimini devam etmek ve lisans tamamlamak isteyenlerin gireceği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman olacak? ÖSYM, yaptığı açıklamada DGS’nin tarihini değiştirdiğini duyurdu. Net tarih ve detayları haberimizde…

DGS’de Tarih Değişikliği

Üniversite eğitimini devam etmek ve lisans tamamlamak isteyenlerin gireceği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman olacak? ÖSYM, yaptığı açıklamada DGS’nin tarihini değiştirdiğini duyurdu. Net tarih ve detayları haberimizde…

05 Mayıs 2018 Cumartesi 08:00
DGS’de Tarih Değişikliği

DGS tarihi değiştirildi. Öğrencilerin merakla beklediği üniversite eğitimini devam etmek ve lisans tamamlamak isteyenlerin gireceği DGS tarihi belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan resmi açıklamada daha önceki sınav takviminde, sınav tarihi olarak 8 Temmuz belirtilirken; değişiklik sonrası sınavının 21 Temmuz’da yapılacağı açıklandı.

8 Temmuz’un cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna denk gelmesi sebebiyle DGS’nin 21 Temmuz olarak değiştirildiği belirtildi. ÖSYM başvuru tarihi ile ilgili bir değişiklik yapmadı.

HABER MERKEZİ

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DGS TarihiDikey Geçiş Sınavı Ne Zaman
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