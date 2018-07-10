DGS, ilk kez 81 ilde yapılacak

Okudukları bölümle ilgili lisans pozisyonlarına yerleşmek isteyenlerin katılım göstereceği DGS, sınav giriş yerleri ile gündemde yer almaya başladı. DGS hakkında merak edilenler haberimizde

SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Testte 120 soru yer alacak. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlıyor.

İLK KEZ 81 İLDE YAPILACAK

ÖSYM Başkanı Özer, DGS'ye başvuran aday sayısının her geçen yıl arttığını, 2017'de 350 bin seviyesinde olduğuna dikkati çekerek, bu adayların, DGS’YE erişimlerini kolaylaştırmak için yeni bir karar daha aldıklarını söyledi. ÖSYM olarak önceki yıllarda sadece 17 il merkezinde yapılan DGS'yi 2018'de 81 il merkezinde yapma kararı aldıklarını belirten Özer, "Artık adaylar, kendi illerinde sınava girebilecekler" dedi.