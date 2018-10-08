DGS ek tercihleri ne zaman?

Dikey Geçiş Sınavı'nda ek tercih sürecine geçecek olan ÖSYM, tarih hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Ancak, ÖSYM'nin geçtiğimiz yıl 2 Ekim tarihinde ilk yerleştirme sonuçlarını açıkladıktan sonra 25 Ekim tarihinde ek yerleştirme sürecine başladığı düşünülürse, bu yıl tercih işlemlerinin 12 Ekim tarihinde başlayacağı söylenebilir.

DGS BOŞ KONTENJANLAR

DGS tercih ya da bir diğer ifade ile yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra, yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler ve en küçük ve en büyük puanlar ÖSYM tarafından yayınlandı. ÖSYM'nin açıkladığı boş kontenjan sayısı 35 bin 746 olarak açıklandı.