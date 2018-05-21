Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 29°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
102537
ALTIN
188.990
DOLAR
4.5696
STERLİN
6.1347
EURO
5.3725

DGS başvuruları devam ediyor

2018 DGS için  başvurular 16 mayıs'ta başlamıştı, başvurular 24 haziran'a kadar devam edecek. ÖSYM'nin açıklamış olduğu sınav takvimine göre 2 Ağustos 2018 tarihinde DGS sonuçları açıklanacak.

DGS başvuruları devam ediyor

2018 DGS için  başvurular 16 mayıs'ta başlamıştı, başvurular 24 haziran'a kadar devam edecek. ÖSYM'nin açıklamış olduğu sınav takvimine göre 2 Ağustos 2018 tarihinde DGS sonuçları açıklanacak.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 10:44
DGS başvuruları devam ediyor

Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Başvurular, elektronik ortamda alınacak ve ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve geçerli eğitim bilgisi bulunan adaylar, başvuru işlemlerini bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabilecekler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklar.

2018 DGS SINAV TARİHİ HANGİ GÜN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) merkezi tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 08 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak.Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümlerden oluşan 120 soru sorulacak.ÖSYM'nin açıklamış olduğu sınav takvimine göre 2 Ağustos 2018 tarihinde DGS sonuçları açıklanacak.

DGS PUANI HESAPLANMASI NASIL YAPILIYOR?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanacak

2018 DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden öğrenebilecekler. Yine adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmekte.

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
DGSMalatyaBaşvuru
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MABEM'e 3 bin 500 öğrenci başvurarak sınava girdi
MABEM'e 3 bin 500 öğrenci başvurarak sınava girdi
Malatya'da geleceğin hafızları yetişecek
Malatya'da geleceğin hafızları yetişecek
En çok hangi branşta öğretmen ataması yapılacak?
En çok hangi branşta öğretmen ataması yapılacak?

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim