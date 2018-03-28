DGS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.Bir aday aynı anda hem örgün öğretim hem açık öğretim okuyabilir.

2018 dikey geçiş sınavı başvuruları ais.osym.gov.tr adresinden yapılabilir. DGS’ye girecek olan kişiler Meslek Yüksek Okulu başvuru merkezine giderek, başvurularını yapmaları gerekmektedir. Okumaya devam eden kişiler ise, başvurularını devam etmekte oldukları okullardan yapabilmektedirler. Başvurularını yaparken bazı belgelerini de götürmeleri gerekmektedir. Bu belgeler ise şöyle sıralanmaktadır;

• DGS KAYIT İÇİN BELGELER 2018

Dikey geçiş sınavı başvurusu için istenilen evraklar aşağıdaki gibidir;

• Ön lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı,

• Lise Diploması aslı veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı

• DGS sonuç belgesinin internet çıktısı,

• Nüfus cüzdanının ön ve arka yüzünün fotokopisi,

• Kan grubunu gösteren belgenin fotokopisi, (Ehliyetinde kan grubu yazanlar için ehliyet fotokopisi yeterlidir)

• 6 adet renkli vesikalık (Kılık kıyafet ile ilgili mevzuata uygun olması ve son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca 4,5×6 cm ebadında olmaktadır.)

• Transkript (onaylı)

• Ders içerikleri (onaylı)

• Askerlik çağındaki öğrenci adaylarının ilgili askerlik şubesinden alacakları tescil belgesi veya askerlik görevini yapmış olan kişilerden durumlarını belirten belge.

• Tüm bu şartlar kapsamında belirtilen süre içerisinde başvurunuzu yapabilirsiniz.