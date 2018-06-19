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DGS 21 Temmuz'da yapılacak

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları 24 Mayıs tarihinde sona ermişti. Sınavda genel yetenek bölümünde matematik ve geometri soruları bulunurken, sözel bölümünde ise Türkçe ve sözel mantık soruları yer alacak.

DGS 21 Temmuz'da yapılacak

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları 24 Mayıs tarihinde sona ermişti. Sınavda genel yetenek bölümünde matematik ve geometri soruları bulunurken, sözel bölümünde ise Türkçe ve sözel mantık soruları yer alacak.

19 Haziran 2018 Salı 11:30
DGS 21 Temmuz'da yapılacak

Dikey geçiş Sınavı (DGS) 21 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak. DGS 2018 sınavı tüm ön lisans mezunlarını yakından ilgilendiriyor. 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunları bu sınavla 4 yıllık fakültelere geçiş yapabiliyor. Her yıl temmuz ayında yapılan bu sınav, seçimler nedeni ile ertelenmişti. Bu arada DGS tam 120 sorudan oluşuyor.

DGS 2018 KONTENJANLARI

Ön lisans mezunları 2018 DGS sınavı ile birlikte mezun oldukları bölümüne göre kılavuzda belirtilen 4 yıllık bölümlere geçiş yapabilecekler. Bu nedenle önce bitirdiğiniz iki yıllık bolümden hangi bölüme geçiş yapabileceğinizi araştırın.

busabahmalatya.com

SİNEM HATUN TAVUT

Anahtar Kelimeler:
MalatyaDGS
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