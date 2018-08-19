Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

YKS’de dereceye giren öğrencilerin ödüllendirildiği toplantıda konuşan Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, “Bu sembolik bir törendir. Öğrencilerimizin başarılarını biz gördük. Türkiye 114’sü olan çocuğumuz var. Yine dilde Türkiye 5’si olan çocuğumuz var. Hem öğrencilerimizin hem öğretmenlerimizin başarılarını gördük ve takdir ediyoruz” dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından Malatya’da çeşitli liselerde derece yapan ve 4 il dışından olmak üzere toplam 18 öğrenciye çeyrek altın verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün toplantı salonunda dün yapılan törene, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali tatlı, Müdür Yardımcısı Erhan Pelitoğlu, Şube Müdürü Fatih Erdem, okul müdürleri ile dereceye giren öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, üniversite yerleştirme sınavları neticesinde yerleştirme puanlarında Malatya’da ilk bine giren 14 öğrenciyi bugün ödüllendirdiklerini ifade ederek, Öğrencilerden il dışında olanların da bulunduğunu söyledi.

BÜTÜN GENÇLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM

Malatya Fen Lisesi’nin yine başarı gösterdiğini ifade eden Tatlı, “Buradaki öğrencilerimiz hem fen liselerimizden hem de Anadolu Lisesi, imam hatip lisesi, sosyal bilimler lisesi ve özel okullarımızda olan öğrencilerimizden oluşuyor. İlimizin en iyi okullarından olan Malatya Fen Lisemiz her zaman olduğu gibi yine bu yıl da olması gereken akademik başarı konusunda başarıyı göstermiştir. Ben öncelikle Malatya Fen Lisesi’ndeki bütün çocuklarımızı, bütün gençlerimizi tebrik ediyorum. Çocuklarına verdikleri destekten dolayı aileleri tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE 114’SÜ OLAN ÇOCUĞUMUZ VAR

Tatlı, “Tespit edilip de burada olmayan ya da bize bildirilmeyen öğrencilerimiz var. Şunu söylüyorum: Hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz hem de velilerimiz eğitim süreci boyunca, eğitim bir süreci içinde sarf etmeleri gereken bütün gayretleri sarf ettiler, etmeye de devam edecekler. Bu sembolik bir törendir. Hem öğrencilerimizin hem öğretmenlerimizin başarılarını gördük ve takdir ediyoruz. Hem de bu okullarımıza destek veren velilerimize teşekkür ediyoruz. Türkiye 114’sü olan çocuğumuz var. Yine dilde Türkiye 5’si olan çocuğumuz var” diye konuştu. busabahmalatya.com