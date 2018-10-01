Denktaş: “Mücadelemiz devam ediyor”

Denktaş, yaptığı yazılı açıklamada, “2013 yılında mevzuattan çıkarılan Öğrenci Andı ile ilgili olarak sendikamız yargıya başvurmuş ve yargı süreci halen devam etmektedir.Öğrenci andının içeriği incelendiğinde Türk Milli Eğitim sisteminin içeriği ile örtüştüğü, Milli Eğitim Temel Kanununda yer alan amaç ve ilkelere uygun olduğu, ayrıca Anayasa’da yer alan millet ve devlet kavramı ile eğitime yönelik hükümlerin de gereği olduğu açıktır.Yargı sürecinin uzamış olması bu mücadeleden vazgeçildiği anlamına asla gelmemelidir. Öğrenci andı ve içeriği bizim için vazgeçilemez olup kaldırılan andımız geri gelene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.1933’den beri var olan Öğrenci Andının Bakanlıkça yeniden mevzuata konulması, yargı kararını beklemeksizin uygulama yapması öğretmeni, velisi ve öğrencisi ile tüm eğitim camiasının beklentisidir” ifadelerinde bulundu.(Bülten)