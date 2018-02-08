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Denklik başvurusu online olarak yapılacak

Yurt dışında üniversite eğitimi almış kişilerin Türkiye’de diploma denklik başvuruları bundan böyle “Online Başvuru Sistemi” ile yapılacak.

Denklik başvurusu online olarak yapılacak

Yurt dışında üniversite eğitimi almış kişilerin Türkiye’de diploma denklik başvuruları bundan böyle “Online Başvuru Sistemi” ile yapılacak.

08 Şubat 2018 Perşembe 16:31
Denklik başvurusu online olarak yapılacak

Yurt dışında üniversite eğitimi almış kişilerin Türkiye’de diploma denklik başvuruları bundan böyle “Online Başvuru Sistemi” ile yapılacak.

Yeni uygulamayla ilgili olarak açıklamada bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, “YÖK denklik başvuruları artık e-Devlet sistemi üzerinden online yapılacaktır. Yeni uygulama hem başvuru maliyetlerini düşürme ve işlem sürelerini kısaltma noktasında, hem de tersine beyin göçünü hızlandırma hususunda yararlı olacaktır” dedi.

Yeneroğlu, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"YÖK tarafından daha önce, yurt dışından alınan diplomaların denklik işlemlerinin son durumu hakkında bilgi sahibi olmak için ’Denklik Başvuru Sorgulama’ sistemi başlatılmıştı. Bu çalışmanın ardından ’Online Başvuru Sistemi’ uygulamaya konmuştur. Yeni sistem; işlemlerin daha hızlı, kolay ve düşük maliyette yapılması noktasında yararlı bir hizmet olacaktır. Denklik işlemleri için uzun mesafeler kat ederek YÖK Denklik Birimine gelme zorunluluğunun ortadan kalkması bile başvuranlar için önemli bir faydadır. Yeni sisteme göre denklik başvuruları e-Devlet kapısı üzerinden online olarak yapılacak. E-Devlet şifresi olmayan yabancılar ise kendileri için oluşturulmuş ayrı bir portaldan online başvuru yapabilecekler. Ayrıca YÖK, 16 Şubat 2018 tarihinden sonra elden başvuru kabul etmeyecek. Başvuru sahipleri tarafından denklik süreciyle ilgili dile getirilen diğer sıkıntılarla ilgili de ihtiyaç duyulan adımların atılacağını ümit ediyorum."
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