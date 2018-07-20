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Dekan Önal’dan tercih açıklaması

2018 Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavının ardından sıra öğrencilerin geleceklerini belirleyecek tercihleri yapmaya geldi. Bu süreçte İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Önal, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesinin tercih sıralamasında başlarda yer almasının gerekliliğiyle ilgili konuştu.

Dekan Önal’dan tercih açıklaması

2018 Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavının ardından sıra öğrencilerin geleceklerini belirleyecek tercihleri yapmaya geldi. Bu süreçte İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Önal, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesinin tercih sıralamasında başlarda yer almasının gerekliliğiyle ilgili konuştu.

20 Temmuz 2018 Cuma 12:38
Dekan Önal’dan tercih açıklaması

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesinin diğer iletişim fakültelerinin önemli bir kısmından farklı olarak öğrencilere uygulama birimleri sunduğunu kaydeden Dekan Prof. Dr. Mehmet Önal şunları söyledi:

“Uygulama birimlerinin öğrencinin yetişmesi, teorik bilgilerini pratik etmesi açısından çok büyük önemi vardır. Buna yönelik olarak fakültemizde Uluslararası Kısa Film Festival etkinliğinin düzenlendiği Ajans İletişim birimi, öğrencilerin de yayınlara katıldığı Radyo Kampüs ve İNÜHABER Merkezi bulunuyor. Üniversitemizde Fakültemizin en önemli uygulama merkezlerinden birisi olan İNÜHABER Merkezi bulunmaktadır. Bu haber birimi altında İnönü İletişim gazetesini çıkarıyoruz. Üniversitenin haber bülteni olan İNÜBÜLTEN’i yayınlıyoruz. Bu uygulama merkezleri öğrencilerimizin yetişmesi, tecrübe kazanmaları ve henüz iş hayatına atılmadan önce bir alt yapı oluşturmaları açısından çok kıymetlidir. İnönü İletişim gazetesini çıkarırken öğrencilerimiz haber yazımı ve haber takibi konusunda tecrübe kazanıyorlar. Bunların yanı sıra fakültede kısa film festivali de yapılmaktadır. Bütün bu uygulama birimleri fakültemizin avantajlarıdır. Aslında iletişim fakültelerinin en büyük sıkıntısı iş bulma olanaklarının azlığıyla ilgilidir fakat uygulama birimlerinde iyi yetişen elemanların her zaman iş bulma şansları vardır.”

İletişim Fakültesinin 2010 yılında kurulduğunu dile getiren Dekan Önal “İletişim Fakültesi kurulduktan bir yıl sonra Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüne öğrenci alındı. Şu anda Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ve Gazetecilik Bölümünde aktif öğrencilerimiz bulunmaktadır. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde bu yıl dördüncü mezunlarımızı verdik. Bölümümüz için çok önemli olan bütün hazırlıklarımızı yaptık. Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü için YÖK’e müracaatta bulunduk ve olumlu bir cevap aldık. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 60 öğrenci ile aktif hale gelecek” sözlerini kaydetti. (Haber Merkezi- İNÜHABER) busabahmalatya.com

Son Güncelleme: 20.07.2018 12:41
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Haber MerkeziInühaberRadyo Televizyon Ve SinemaTercihIletişim Fakültesiİnönü ÜniversitesiProf. Dr. Mehmet önal
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