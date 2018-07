Dekan Karadağ’dan öğrencilere bölüm tavsiyesi

Dekan Karadağ, İnönü Üniversitesinin önemli bir geçmişe sahip olduğunu kaydederek, “Fakültemiz otuz yılı aşan bir geçmişe sahiptir. Fakültemizde İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İşletmecilik, İktisat, Ekonometri ve Çalışma Ekonomisi bölümleri vardır. Kadromuza baktığımızda da zengin bir kadromuz var. Bu zengin kadromuzda özellikle akademik kariyerin en üst basamağına ulaşmış yirmiye aşkın profesörümüz, yirmi beş civarında doçentimiz var. Dolayısıyla çekirdek kadromuz gerçekten yetişmiş bir kadrodur” ifadelerini kullandı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin öğrencilere sağladığı ek avantajlardan birisinin hazırlık sınıfı olduğunu dile getiren Dekan Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “Gelişen dünya içerisinde özellikle iletişim teknolojilerindeki gelişmeyle beraber küçük bir köye dönen dünyada insanlar, farklı dünyalardan insanlarla interaktif ilişkilere girebilmeleri için mutlaka dil bilmeleri gerekiyor ve fakültemiz bu imkanı öğrencilere sunuyor” dedi.

Mezunlar açısından da önemli bir yerde olduklarını ifade eden Dekan Karadağ, “Fakültemiz mezunlarının özellikle iyi yerlerde olduklarını görüyoruz. Bu durum, adaylar tarafından araştırılabilir; üst düzey mülki idari amirliği yapan birçok mezunumuz var. BDDK gibi temel ekonomi kurumlarında çalışan üst düzey yöneticilerimiz var. Bunun dışında siyasete girmiş belediye başkanlığı yapan öğrencilerimiz var. İstanbul’da bazı ilçelerde belediye başkanlığı yapan mezunlarımız var. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı yine bizim mezunumuzdur” şeklinde konuştu.

Malatya’nın rahat, öğrenci bütçesi açısından iyi imkanlar sunabilen ve Kredi Yurtlar Kurumunun son yaptığı yatırımlarla geniş yurt imkanı bulunan bir il olduğunu ve bu açıdan öğrencilere önemli avantaj sağladığını belirten Dekan Karadağ, “Tercih yaparken hangi meslekte çalışabileceğinizi daha önceden net bir şekilde ortaya koymanız gerekmektedir. Yeni gelişmeler var; bu gelişmelerin yükseköğretime yansıması çok önemli olacak. Kendimizi sürekli yenileme ihtiyacımız var; çünkü eskiden diplomanızı aldığınızda paket bir eğitim programı almış gibi hayata başlıyordunuz. Bu hayata başlayış hiç yenileme yapmaksızın sizi mesleğinizin son arifesine kadar götürebiliyordu. Ama artık kendimizi bir an bile yenilemediğimizde mutlaka eskiyoruz. Dolayısıyla mutlak surette sürekli yenileme yapmamız gerekiyor. Hiçbir zaman hiçbir yükseköğretim kurumunda, Türkiye’nin en üst düzeyde yer alan üniversitelerinde bile hatta ABD ve İngiltere üniversitelerinde bile mümkün olmayan bir şey. Sürekli olarak hiç yenilenmeye ihtiyaç duymaksızın sizi yaşatabilecek bir üniversite eğitimi artık mümkün değil. Bunun bilincinde olarak üniversite ve bölüm tercihlerinizi yapmanız gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Yeni bir gelişme olarak bilgiye ulaşmanın çok kolay olduğunu söyleyen Karadağ, “İnsanlar internet aracılığıyla her türlü bilgiye çok rahatlıkla ulaşabiliyor ama bunun önemli bir farkındalığını da gözden kaçırmamamız gerekiyor. Bilgiye ulaşmak kolaylaştı fakat bu uzmanlığı öldürmüyor. Çünkü ulaştığınız bilgiyi kullanabilmeniz ve işlevsel hale getirebilmeniz için mutlaka uzmanlık bilgisine ihtiyacınız var. Onu kullanabilmeniz mutlak surette uzmanlık gerektiriyor” sözlerine yer verdi.

Bir başka önemli gelişmenin yapay zeka olduğunu dile getiren Karadağ, “Yapay zekanın yaygınlaşmasıyla beraber hem istihdam hem de yüksek öğretim yeniden yapılandırılacak bu öyle görünüyor ve bazı meslekler özellikle bugün KPSS B türü mesleklerin birçoğu yapay zekayla birlikte sona ermiş gibi olacak. Bu açıdan üniversite tercihi yapan öğrencilerin bu gelişmeler ışığı içerisinde mutlak surette uzmanlık bilgisine ihtiyaç duyan meslekleri hedef alarak bölüm tercihi yapmaları ve üniversite sınavını geçtikten sonra bütün zor aşamaları, etapları geride bıraktım gibi yanlış bir duyguya, düşünceye kapılmamaları, işin daha yeni başladığının farkında olarak üniversite tercihi yapmaları ve üniversiteye bu şekilde gelmeleri gerekir. Bu çerçevede artık hangi üniversitede olduğumuz önemli değil. Çünkü internet teknolojisi içerisinde internete bağlanarak her tür bilgiyi her tür kaynaktan edinebiliyorsunuz. Hatta en önemli uzmanlardan bile dinleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla önemli olan kendimiz için çizdiğimiz rotadır ve bu rotada hangi üniversite size ne kadar imkan sağlıyor buna bakmaktır. Bu açıdan baktığımızda üniversitemiz özellikle yabancı dil olanağını sağlamaktadır. Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi değişim programları çerçevesinde küresel dünyada farklı dünyalarla iletişime geçerek eğitiminizi tamamlayabilme fırsatını size sunacaktır. Eğer bu özellikleri kendiniz için yeterli görüyorsanız üniversitemize yükseköğretime katılacak yeni gençler olarak sizleri de bekleriz” diye konuştu.