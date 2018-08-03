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Darende Bekir Ilıcak MYO yeni öğrencilerini bekliyor

Turgut Özal Üniversitesi Darende Bekir Ilıcak MYO yeni öğrencilerini bekliyor.

Darende Bekir Ilıcak MYO yeni öğrencilerini bekliyor

Turgut Özal Üniversitesi Darende Bekir Ilıcak MYO yeni öğrencilerini bekliyor.

03 Ağustos 2018 Cuma 15:49
Darende Bekir Ilıcak MYO yeni öğrencilerini bekliyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla beraber tercih maratonu başladı. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Darende Bekir Ilıcak MYO, son derece modern ve donanımlı laboratuvarları ile bünyesinde bulunan Optisyenlik, İnşaat Teknolojisi, Gıda Teknolojisi ile Harita ve Kadastro programlarında ön-lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Tercihler ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Apdulmutalip Şahinaslan, “Üniversite tercihleri yapacak öğrencilerimizin meslek ve üniversite seçimlerinde dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunarak, iyi bir inceleme ve araştırma neticesinde karar verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Darende Bekir Ilıcak MYO’da eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden Optisyenlik, İnşaat Teknolojisi, Gıda Teknolojisi ile Harita ve Kadastro programlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilerimize belirli şartları sağlamaları durumunda Rönesans Eğitim Vakfı (REV) tarafından her ay karşılıksız 350 TL burs verilecektir. Ayrıca İnşaat Teknolojisi ve Harita-Kadastro Programlarında belirli, başarı şartlarını sağlayan öğrencilerimize Rönesans Holding tarafından staj ve iş imkanları sağlanıyor” diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

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DarendeBekir ılıcaköğrenciTurgut Özal Üniversitesi
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