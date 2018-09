“Çocuklarımıza bırakacağımız en iyi miras eğitimdir”

2018-2019 eğitim-öğretim yılının öğretmen,öğrenci ve velilere hayırlar getirmesini temenni eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,muasır medeniyetlerin üstüne çıkmanın yolunun eğitim ve öğretimden geçtiğine vurgu yaparken, “Dinimizde ve kültürel hayatımızda eğitimin yeri çok özeldir. İlk emri ‘Oku’ olan bir dinin mensupları olarak bizim daha fazla okumamız, öğrenmemiz ve araştırmamız gerekmektedir. Çocuklarımızın eğitim hayatına yapacağımız katkı geleceğe bırakılacak en kıymetli mirastır. Çocuklarımızın okuyan, araştıran, bilgi ve becerilerini sürekli olarak yenileyen bireyler olarak hayata hazırlanmaları geleceğe emin adımlarla yürümemizi sağlayacaktır”şeklinde konuştu.

“MUASIR MEDENİYETLER SEVİYESİNİN ÜSTÜNE ÇIKMAK İSTİYORSAK …”

Türkiye’nin her şeyden önce millet bilincine sahip, bayrağının kıymetini bilen ve devletine bağlı insanlara ihtiyacı olduğunu belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Eğitim bizim asla vazgeçemeyeceğimiz bir kurumdur. Yeşilyurt Belediyesi olarak dört yılda eğitim ve kültürel hizmetlere çok ciddi yatırımlar yaptık. Bunun temel gayesi; ülkemizin geleceğini garanti altına almak, muasır medeniyetler seviyesine çıkmak için kalıcı temeller atmaktır.Anne karnından başlayarak mezara kadar devam eden eğitim ve öğretim anlayışı bir ülkenin en önemli var oluş nedenidir.Ülke olarak muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak istiyorsak, her şeyden önce millet bilincine sahip, bayrağının kıymetini ve değerini bilen, onun ilelebet göklerde dalgalanmasını sağlama noktasında gereğini yapabilecek, vatan sevgisiyle dolu, devletin devamı için gerekli her türlü gayreti ve özveriyi gösterebilecek bireyleri yetiştirmemiz gerekmektedir. Öğrencilerimizin yetişmesinde öğretmenlerimizin olduğu kadar anne ve babalara da ciddi sorumluluklar düşmektedir. Geleceğimizin güvencesi olarak gördüğümüz öğrencilerimizin bilimi ve teknolojiyi kullanan, milli değerlerine bağlı, erdemli, sorunlara çözüm üretebilen, araştıran, sorgulayan, bilimin ve aklın yol göstericiliğinden ayrılmayan, çağdaş bireyler olarak yetiştirmek adına daha fazla gayret sarf etmeliyiz. Yeşilyurt Belediyesi olarak dört yıllık süreçte çocuklarımızın ve gençlerimizin iyi bir eğitim hayatına sahip olmaları adına gerekenleri yerine getirdik, bundan sonrada eğitim hizmetlerimize daha fazla ağırlık vereceğiz. Bizler tüm okullarımıza ve öğrencilerimize imkân dâhilinde desteğimizi sürdüreceğiz, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye’nin geleceğini emanet ettiğimiz, sevgi, sabır ve özveriyle görevlerini yerine getiren öğretmenlerimize de bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında değerli öğretmenlerimize, velilerimize, öğrencilerimize ve tüm eğitim camiasına başarılar diliyor, eğitim-öğretim yılının verimli geçmesini diliyorum” sözlerini kaydetti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte sınıflarındaki yerlerini alan öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı. (Bülten)