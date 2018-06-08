Çocuklara çevre bilinci kazandırmak için...

İlkokul ve ortaokul düzeyinde 130 bilimsel çalışmanın kabul edildiği yarışmada heyecanlı anlar yaşandı.

Jüri heyeti tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından dereceye giren öğrencilere laptop, tablet, bisiklet ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Yarışma sonunda ilkokul kategorisinde ‘Yeşil Cami’ projesiyle Begüm Kartal İlkokulundan Alpaslan Emren birinci, ‘Geri Dönüşüm Robotu’ projesiyle Sümer İlkokulundan Nadire Melike Şahin ikinci, ‘Kedi Evi’ projesiyle Şehit Hasan Öztürk İlkokulundan Ecrin Su Gökduman üçüncü oldu.

Ortaokul kategorisinde ise ‘Poşetler Doğayı Kirletmesin Duvarları Süslesin’ Projesiyle Sümer Ortaokulundan Reyyan Özçelik birinci, ‘Bidonlardan Batari çalışması’ projesiyle Recai Kutan Ortaokulundan Sudem Özkan ikinci, ‘Puf Puf Şişe’ projesiyle TOKİ İmam Hatip Ortaokulundan Büşra Dere ise üçüncü oldu.

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