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Çocuklar Yazar Kadıoğlu ile buluştu

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin organize ettiği 'Yazar Olacak Çocuk' programı kapsamında yazar öğrenci buluşmaları Yazar Demirhan Kadıoğlu’nun katılımıyla devam etti.

Çocuklar Yazar Kadıoğlu ile buluştu

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin organize ettiği 'Yazar Olacak Çocuk' programı kapsamında yazar öğrenci buluşmaları Yazar Demirhan Kadıoğlu’nun katılımıyla devam etti.

08 Mayıs 2018 Salı 17:19
Çocuklar Yazar Kadıoğlu ile buluştu

Büyükşehir Kent Konseyi Fethi Gemuhluoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşi programına 91 Bin Dev Öğrenci Ortaokulu'ndan 75 öğrenci katıldı. Hayat hikâyesini anlatan Demirhan Kadıoğlu, yetiştirme yurtlarında yetiştiğini, hayatın zorluklarıyla çocuk yaşta karşılaştığını ve zaman zaman çeşitli problem yaşamasına rağmen hayata hiçbir zaman küsmediğini söyledi. Yazarlık hayatına 1985 yılında gazetecilikle başladığını ifade eden Kadıoğlu, gazetecilik hayatında çizgi romanla ve karikatürle uğraştığını söyledi. Kadıoğlu, çocukluk döneminde imkansızlıklar sebebiyle kitaplara ulaşmanın zor olduğunu, şimdiki çocukların kitaplara ulaşmasının daha kolay olduğunu belirtti. Çocuklara kitap okumaları noktasında tavsiyeler veren Kadıoğlu, “Her kitabın ayrı bir tadı var mümkün olduğu kadar bütün kitapları okumaya çalışın” dedi. Çocuklar Yazar Demirhan Kadıoğlu’na, 'İlk kitabınızı ne zaman yazdınız. Kitabınızı yazarken nelerden ilham aldınız. Bugüne kadar kaç kitap yazdınız. İlk okuduğunuz kitap hangisiydi' gibi sorular sordu.
Söyleşi programının sonunda Kadıoğlu, öğrencilerin resimlerini çizerek, kitaplarını imzaladı. 
Öğrenciler yapılan söyleşi programından memnun kaldıklarını belirterek, Yazar Demirhan Kadıoğlu’na ve Büyükşehir Kent Konseyi Çocuk Meclisi'ne teşekkür etti. 

busabahmalatya.com

İHA

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