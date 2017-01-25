25 Ocak 2017 Çarşamba

Büyükşehir’in eğitimcileri için öğretmen çalıştayı

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim merkezlerinde görev yapan öğretmenler için çalıştay düzenleniyor.

25 Ocak 2017 Çarşamba 16:39
Büyükşehir’in eğitimcileri için öğretmen çalıştayı
  Kernek Külliyesi’nde gerçekleştirilen Öğretmen Çalıştayı’nın açılış konuşmasını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu yaptı.
Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim alanında yaptıkları hizmetlerin her yıl olduğu gibi bu yıl da pozitif geri dönüşlerle, olumlu duygularla devam ettiğini belirtti. Emeklerinden dolayı tüm öğretmenlere ayrı ayrı teşekkür eden Mumcu, “9 eğitim merkezinde 2 bin 300 civarında öğrencimize etüt ve rehberlik hizmeti vermeye çalışıyoruz. Temel gayemiz; pozitif bilimlerin yanında moral ve manevi değerlerle de çocuklarımızı donatmak, onları yarınlara hazırlamaktır” dedi.
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay’ın da katıldığı açış programının ardından Öğretmen Çalıştayı sunumlarla devam etti. Çalıştayın 4 gün süreceği belirtildi.
İHA
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