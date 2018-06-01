Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 23°
sağanak
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
99171
ALTIN
191.609
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.1371
EURO
5.3613

Bu proje de ‘Öğretmenin Dilinden’

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ‘Öğretmenin Dilinden’ projesini tanıttı. Tatlı, “Hem okullarımızın hem de kentin ilçelerinin Malatya müziği eşliğinde tanıtıldığı bir çalışma yapıldı” dedi. Proje büyük beğeni topladı.

Bu proje de ‘Öğretmenin Dilinden’

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ‘Öğretmenin Dilinden’ projesini tanıttı. Tatlı, “Hem okullarımızın hem de kentin ilçelerinin Malatya müziği eşliğinde tanıtıldığı bir çalışma yapıldı” dedi. Proje büyük beğeni topladı.

01 Haziran 2018 Cuma 17:31
Bu proje de ‘Öğretmenin Dilinden’

Tatlı, “3 parça seçtik ve bunlar anonim parçalar oldu. Çünkü Malatya türkülerinin telif hakları çok pahalıydı. Umarım iyi olmuştur” diye konuştu.

ÖĞRETMENİN DİLİNDEN’ PROJESİNİ TANIYALIM

Malatya türküleri ile halk müziği kültürünün tanıtılması, korunması, yaygınlaştırılması ve yaşatılmasında müziğin önemini vurgulamak ve bu konuda dinleyicilere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Öğretmen dilinden’ projesi gerçekleştirildi.

Sanat, toplumun gelişimini ve aynı zamanda toplumdan etkilenir. Müzik, aynı zamanda kültürel değerlerimizin bir yansıması olarak kabul edilir.

Özellikle genç dinleyicilere yönelik hazırlanan müzik yayınlarının kültürel değerlerden uzak olması, geleceğimizin teminatı olan gençlerin kendi kültürlerine yabancılaşmasına yol açabilmektedir. Kendi kültüründen uzaklaşan bir gençliğin, kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılması ve yaşatılması düşüncesine büyük zarar verebileceği unutulmamalıdır. Bu düşünceden hareketle ‘Öğretmenin Dilinden’ projesi gerçekleştirilmiştir.

busabahmalatya.com

Hilal Demirtaş

Anahtar Kelimeler:
MalatyaAli TatlıProje
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsteğe bağlı LGS yarın yapılacak...
İsteğe bağlı LGS yarın yapılacak...
Model uçak yapımı kursu bitti
Model uçak yapımı kursu bitti
LGS öncesi dikkat!
LGS öncesi dikkat!

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim