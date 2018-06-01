Bu proje de ‘Öğretmenin Dilinden’

Tatlı, “3 parça seçtik ve bunlar anonim parçalar oldu. Çünkü Malatya türkülerinin telif hakları çok pahalıydı. Umarım iyi olmuştur” diye konuştu.

‘ÖĞRETMENİN DİLİNDEN’ PROJESİNİ TANIYALIM

Malatya türküleri ile halk müziği kültürünün tanıtılması, korunması, yaygınlaştırılması ve yaşatılmasında müziğin önemini vurgulamak ve bu konuda dinleyicilere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Öğretmen dilinden’ projesi gerçekleştirildi.

Sanat, toplumun gelişimini ve aynı zamanda toplumdan etkilenir. Müzik, aynı zamanda kültürel değerlerimizin bir yansıması olarak kabul edilir.

Özellikle genç dinleyicilere yönelik hazırlanan müzik yayınlarının kültürel değerlerden uzak olması, geleceğimizin teminatı olan gençlerin kendi kültürlerine yabancılaşmasına yol açabilmektedir. Kendi kültüründen uzaklaşan bir gençliğin, kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılması ve yaşatılması düşüncesine büyük zarar verebileceği unutulmamalıdır. Bu düşünceden hareketle ‘Öğretmenin Dilinden’ projesi gerçekleştirilmiştir.

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