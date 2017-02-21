21 Şubat 2017 Salı

BÖLGE BİRİNCİLERİ BELİRLENDİ

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından avukat stajyerleri arasında düzenlenen 2017 yılı Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışmasının ilk aşaması olan Bölge Elemeleri, 56 baronun katılımıyla 18-19 Şubat 2017 tarihlerinde, yedi coğrafi bölgede eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Yarışmada, Malatya dereceye giremedi.

21 Şubat 2017 Salı 11:14
BÖLGE BİRİNCİLERİ BELİRLENDİ

  Marmara Bölgesi Birincisi Tekirdağ Barosu, Ege Bölgesi Birincisi Muğla Barosu, Akdeniz Bölgesi Birincisi Antalya Barosu, İç Anadolu Bölgesi Birincisi Kayseri Barosu, Karadeniz Bölgesi Birincisi Amasya Barosu, Doğu Anadolu Bölgesi Birincisi Kars Barosu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Birincisi Şanlıurfa Barosu, Nisan ayında Ankara’da yapılacak finalde Türkiye derecesi için yarışacak.  

  İki gün süren bölge elemeleri, TBB Başkan Yardımcısı ve Eğitim Merkezi Başkanı Av. Berra Besler’in Karadeniz Bölgesi’nden, tüm bölgelere hitaben yaptığı konuşmayla başladı. Besler’in konuşması, diğer bölgelerde de yarışma kurulu olarak görev yapan TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu üyeleri tarafından okundu.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
  Diğer bölgelerin dışında Doğu Anadolu Bölgesi’nde Elazığ Barosu’nun ev sahipliğinde; Ağrı, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Kars, Malatya ve Van olmak üzere 7 baronun yarıştığı TBB Avukat Stajyerleri Arası Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışmasında bölge birinciliğini Kars Barosu aldı. Yarışmada Erzurum Barosu ikinci, Van Barosu üçüncü oldu.

  TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu üyeleri Av. Recep Adıgüzel ve Av. Fatih Deniz Alaeddinoğlu’nun yarışma kurulu olarak sorumluluğunda gerçekleştirilen yarışmada avukat stajyerleri; Yrd. Doç. Dr. Sinan Altunç, Av. Kazım ÖZok ve Av. Fadıl Ünal’dan oluşan yargıçlar jürisi önünde iddia ve savunma makamlarını temsilen yarıştılar.

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