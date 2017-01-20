20 Ocak 2017 Cuma

BOL KİTAP OKUYUN

168 bin öğrencinin bu yıl yarıyıl tatiline gireceğini söyleyen Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, bu dönemin çok verimli geçtiğini ifade etti. 15 günlük tatile giren öğrencilere de uyarıda bulunan Tatlı, öğrencilere ders kitaplarını kapatıp bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

20 Ocak 2017 Cuma 15:40
BOL KİTAP OKUYUN

  Bugün Malatya’da 168 bin öğrenci yarıyıl tatiline girecek. Bu dönemin eğitim açısından bir verimli olarak geçtiğini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, BUSABAH’a konuştu. Malatya’da birinci dönemin tamamlanacağını kaydeden Tatlı, 168 bin öğrenci, 13 bin 700 öğretmenle birinci dönemi bitirmiş olacaklarını söyledi.

ÖĞRETMEN AÇIĞI YAŞANMADI
  Öğrencilerin 15 günlük bir dinlenme sürecine gireceklerini ifade eden Tatlı, “Birinci dönem, okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim düzeyindeki çocuklarımız açısından verimli bir dönem oldu. Öğretmen açığının yaşanmadığı bir dönem oldu. Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, velilerimizin özverili çalışmalarıyla çocuklarımız birinci dönemi gayet mutlu ve huzurlu bir şekilde atlattılar.  Devam eden yatırımlarımız var, eğitim-öğretimin hizmetine sunduğumuz yatırımlarımız var. Devam eden yatırımlarımızın ikinci dönemde hizmete alacağımız okullarımız var. İkinci dönem 6 Şubat Pazartesi günü başlıyor. İnşallah çocuklarımız dinlenmiş olarak ikinci döneme başlayacaklar” diye konuştu.

ÇOCUĞUN ZAYIF ALMA HAKKI VAR
  Karnelerinde kırık bulunan öğrencilerin velilerine ve öğrencilere uyarılarda bulunan Tatlı, şunları söyledi:
“Velilerin çocuğun hata yapma hakkının olduğunu bilmesi lazım. Çocuğun zayıf alma hakkı var. Bu bir haktır, bu hakka veliler engel olmasınlar. Ben de bir veliyim aynı zamanda, bizim veli olarak yapacağımız şey çocuklarımıza destek olmak, ‘Önemli değildir, biz size güveniyoruz, ikinci dönemde bunları daha iyi hale getirirsiniz’ demektir. Önemli olan çocuklarımızın sağlığı. Bu tatilde yapmaları gereken şey bol bol kitap okumak. Ders kitaplarını kapatıp, bol bol kitap okumak. Bizim için en önemli konu bu. Bakanlık ders kitabı, tatil kitabı konusundaki çekincelerini, kararını belirtmişti zaten. Dolayısıyla öğrencilere düşen de, bu süre içerisinde hiçbir şekilde ders kitabına, ders materyaline bakmadan, bol bol kitap okuyarak, bu dinlendirme sürecini tamamlasınlar. En iyi dinlenme yöntemi kitap okumaktır. Hem karnesinde notu düşük olan çocuklarımızdan hem karnesi iyi olan çocuklarımızdan bu tatili mutlaka ve mutlaka kitap okuyarak geçirmelerini istiyoruz. İkinci dönem de olumsuz notları olanlar notlarını düzeltecektir.”

MUTLU SARIGÜL
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