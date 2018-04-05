BM gündemi Samsun’da tartışılacak

Türkiye’de 2. kez Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi MUN Kulübü’nün düzenlediği MUN(Model Birleşmiş Milletler) Konferansı Samsun’da başladı.

5 bölge 9 il 22 farklı liseden gelen 140 öğrenci ve 20 öğretmen; Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin düzenlediği MUN konferansına katılıyor. Taflan 19 Mayıs Gençlik Merkezi’nde yapılan MUN konferansında 140 öğrenci, İngilizce ve Arapça olarak dünya meselelerini tartışacak. Dil alanı ve akademik alanda iyi olan liselerin tercih ettiği MUN konferansları öğrencilere dil alanında büyük imkanlar sunuyor. MUN konferansları, öğrencilerin Arapça ve İngilizceyi; akademik, resmi ve diplomatik şekilde kullanabilmesi, dünya sorunları karşısında bilinçlenmesi ve bu sorunlara çözümler üretmeye çalışmasına katkı sağlıyor. Türkiye’de; Arapça, İngilizce ve Fen- Sosyal hazırlık alanında eğitim veren tek proje okulu olan Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi, kurulduğundan bu zamana kadar uluslararası bir çok MUN konferansına katılarak dil alanındaki iddiasını ortaya koyuyor.

Dünyanın en büyük Birleşmiş Milletler Konferansı Harvard MUN prosedürünü kullanarak gerçekleşecek Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi ATA-MUN’18 Konferansı, 4 İngilizce ve 2 Arapça komiteden oluşuyor. İngilizce komitelerden "Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Komitesi"nin konusu Siber Savaşlar olarak belirlenirken, UNESCO komitesinin konusu "İfade ve Basın Özgürlüğü ve Gazeteci Güvenliği için Çevre Oluşturmak" olacak. Keşmir probleminin tartışılacağı Özel, Politik ve Bağımsızlık Komitesi’nin yanı sıra Orta Doğu sorununa çözüm bulmayı amaçlayan Öncüler Komitesi de İngilizce Komiteler arasında yerini alacak. Arapça komitelerin birinde "Global Terör" sorunu diğerinde ise "Kudüs’teki İnsan Hakları İhlali" tartışılarak çözüm bulunmaya çalışılacak.

8 Nisan’a kadar devam edecek Mun Konferansı’nın açılışı 19 Mayıs Gençlik Merkezi’nde yapıldı. Konferansın açılışına Samsun Valisi Osman Kaymak ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da katıldı.

Konferansta bir konuşma yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Burada dünyanın güncel sorunlarını tartışacaksınız. Uluslararası ticarette yabancı dil çok sorun olmuyor. Ama diplomaside uluslararası sorunları tartışırken işin içine hukuk, uluslararası ilişkiler gibi şeyler giriyor. O bakımdan buradaki simülasyon programınız çok güzel. Üniversiteyi bitirdiğiniz zaman İngilizceyi öğrenmeye kalkışırsanız yabancı dil öğrenmek için harcayacağınız enerjiyle üç tane üniversite bitirebilirsiniz. Çünkü o zaman hayatın başka meşgaleleri başlayacak. Lise bitinceye kadar İngilizceyi öğrenin" dedi.

Okuldaki eğitimin dışında dünya sorunlarına hakkında da fikir sahibi olunması gerektiğini belirten Samsun Valisi Osman Kaymak, "Dünyayı ve hayatı bu yıllarda tanımak durumundayız. Sadece derslerine çalışan etrafından bihaber bir kişilik olmaması lazım. Sizler şimdiden dünya meselelerini tartışan ve yorumlayan insanlar olmanız lazım. Bu sizi daha başarılı kılacaktır. Aksi taktirde hayatta sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Onun için dilinizi geliştirip çok kitap okumalısınız" diye konuştu.

Konferansla İngilizce ve Arapçayı geliştirme fırsatı yakaladıklarını belirten ATAMUN Konferansı Genel Sekreteri Fatma Betül Tuncer, etkinlikle öğrencilerin dünya sorunlarına karşı bilinçlenmeyi hedeflediklerini söyledi.

Komitede yer alan öğrenciler ise konularına en iyi şekilde hazırlandıklarını ve dünya sorunlarına katkı sağlamaya çalıştıklarını belirttiler. Konferansın sonunda öğrenciler çözüm önerileri yazacak. Oylamadan geçen çözüm önerileri ise Birleşmiş Milletlere gönderilecek.

MUN nedir?

Model Birleşmiş Milletler dünyanın dört bir yanında ortaokul, lise ve üniversite düzeyinde ders dışı veya kulüp aktiviteleri adı altında faaliyet gösteren bir konsepttir. Katılımcı öğrenciler danışman öğretmenler eşleğinde Birleşmiş Milletler delegesi rolünü üstlenir. Böyle Model Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler’in uluslararası yaşanan problemlere yönelik çalışmalarını simüle ederek, öğrencilere sorunlara ilişkin bilinç kazandırmayı hedefler.

Konferansa; Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Zahit Köseoğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.