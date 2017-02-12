“Birlikte Başaralım” projesi kapsamında Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde toplantı gerçekleştirildi. Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’nın başkanlığında gerçekleşen toplantıya, ilçe Milli Eğitim müdürleri, ilçe okul müdürleri, ilçe okul zümre başkanları ve öğretmenler katıldı.

BİRÇOK KONU ELE ALINDI

Gerçekleştirilen toplantıda eğitim ve öğretim programlarının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler ve bu güçlüklerin giderilmesi, öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile ilçenin özellikleri incelenerek öğrencilerin başarılı olmaları konusunda alınması gereken tedbirler, derslerde izlenecek yöntem ve teknikler ile zümre öğretmenlerinin eğitim ihtiyaçları ve derslerde kullanılacak eğitim araç gerecine ilişkin donatım önceliklerinin belirlenmesi, mesleki eserler ile eğitim öğretim alanındaki yeni gelişmelerden öğretmenlerin bilgilendirilmesi ve ilçedeki eğitim öğretim planlanmasına, zümreler arası bilgi akışı ve paylaşımı ile öğrenci başarısının artırılması gibi konular ele alındı.

“Birlikte Başaralım” projesi toplantısında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı; herkes için daha iyi bir dünya oluşturma arayışı içinde eğitim sisteminin, özünde herkes için geçerli pozitif değerleri barındıran ve eğitimin amaçlarını kazanım haline getiren bir yapıda olması gerektiğini söyledi.

ÖĞRETMENLERİMİZE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR

“İnsanlığın biriktirdiği ortak evrensel iyinin öğretilmesi ve yeni nesillere aktarılmasında evrensel iyi önemli bir rol oynamaktadır” diyen Tatlı, “Eğitimde bizim öncelikli hedeflerimizin ilki, herkes tarafından kabul edilen değerleri davranış haline getiren bireyler yetiştirmektir. Bu nedenle bireylerin davranışları dolaylı ya da dolaysız olarak değerler tarafından yönlendirilir. Çocuklarımızın doğruları öğrenmesi ve hangi davranışların başka insanlar tarafından kabul edilebilir olduğunu öğrenmesi için yardıma ihtiyaçları vardır. İşte bu aşamada siz değerli öğretmenlerimize büyük bir görev düşmektedir” şeklinde konuştu.

SİZLERE GÜVENİYORUM

Herkse ayrı ayır teşekkür eden Tatlı, şunları kaydetti:

“İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği kazanım sınavları ve bu sınavların sonuçlarının analiz edilmesiyle; il, ilçe, okul, sınıf ve öğrenci düzeylerinde ders bazında özellikle merkezi sınavlarda soru sorulan dersler için eksik kalmış kazanımlar belirlemekteyiz. Böylece her öğretmenimiz, kendi dersi için kazanıma ulaşma düzeyini görüp çalışmalarını bu veriler doğrultusunda yapacak. İnşallah bu uygulamalar ile alacağımız sonuçların, ilimiz ve ülkemizin eğitimine katkı sağlayacak bir çalışmanın temeli atılacak. Burada da size büyük görev düşüyor. Ben bu görevi hakkıyla yerine getireceğinizden ve öğrencilerimize çok önemli değerler kazandıracağınızdan eminim. Tekrar gayretleriniz, heyecanınız ve katkılarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum sizlere güveniyorum inşallah birlikte başaracağız.”

MUTLU SARIGÜL