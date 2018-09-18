“Bir milleti yücelten, onun eğitimdeki başarısıdır”

Altunkaya, mesajının devamında, “Sevgili öğrenciler, değerli öğretmenler, yöneticiler ve değerli velilerimiz.Uzun bir tatil döneminin ardından 17 Eylül 2018 Pazartesi günü 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılına başlamanın mutluluğunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz.Aile ortamımızdan sonra hayatımıza yön veren en önemli basamaklardan biri de hiç kuşkusuz okul hayatımızdır.Okullarımız; bireyi hayata hazırlayan, gelişme ve çağdaşlaşma çabalarını başarıya ulaştıran, eğitim imkânlarını sistemli bir şekilde sunan ve geleceğe ilişkin hedeflerimize ulaştıracak olan birer eğitim yuvasıdır.Bir milleti yücelten ve ilerleten onun eğitimdeki başarısıdır. İyi bir eğitim bir toplumu geri kalmışlıktan kurtardığı gibi modern, ileri, aydın bir toplum haline de getirir.Bir ülke için yapılacak en önemli yatırım insana, özellikle de çocuklara ve gençlere yapılan yatırımdır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi ne kadar iyi yetiştirebilirsek, onlara ne kadar çok imkân sunabilirsek, ülkemizin yarınları da o kadar parlak olacaktır. Eğitimin temel hedefi, sağlıklı, çalışkan, üretken, ahlaklı, araştıran, soruşturan ve yorumlayan bireyler yetiştirmektir. Okullarımız da bu eğitimin alındığı en önemli mekânlardır. Bu nedenle çocuklarımızı hep birlikte bugünden yarının dünyasında söz sahibi olacak şekilde yetiştirmek zorundayız. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bu özelliklere sahip, vatanımıza, milletimize, en önemlisi kendilerine yararlı bireyler olarak, geleceğe hazırlamak bizlerin vazifesidir. Bu duygu ve düşüncelerle, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı öğrenci, öğretmen ve velilerimize hayırlı olsun diyorum” sözlerini kaydetti. (Haber Merkezi)