BİN ÜÇ YÜZ SEKSEN BOŞ KONTENJAN

TEOG sınavının kaldırılmasının ardından açıklanan LGS (Liselere Geçiş Sınavı) sistemi ile öğrencilerinnasıl bir sınava tabi tutulacağı, okullara nasıl yerleşeceği, hangi okulların sınavla öğrenci alınacağı merak konusu olmuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), herkesin merakla beklediği sınavla öğrenci alacak liselerin listesini açıkladı. MEB, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Yapılacak 2018 Yılı Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’ ile sınavla öğrenci alan okul listeleri ve kontenjanları 10 Nisan 2018 tarihinde www.meb.gov.tr adresinde yayımlanarak kamuoyu ile paylaşılmıştır.Merkezî Sınava isteğe bağlı olup sınava katılmak isteyenler, başvurularını 11-18 Nisan 2018 tarihleri arasında elektronik ortam üzerinden öğrenim gördükleri okullara yapacaklardır.

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin başvuru işlemleri Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takip edilecektir.Yurt dışında e-Okul Sistemi’ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği dikkate alınarak denklikleri yapıldıktan sonra başvurularını Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Konsoloslukları üzerinden yapacaklardır.

SINAV, 2 BÖLÜM HALİNDE UYGULANACAK

Merkezî Sınav başvuru ve sonuçlarıyla ilgili iş ve işlemler elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecektir. Öğrencinin herhangi bir sorun ya da zorlukla karşılaşmaması için elektronik ortam üzerindeki bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.Merkezî Sınav; 8’inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacaktır. 2 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan sınav, iki bölüm hâlinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacaktır.

Sınavın iki bölümü arasında verilen süre, öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermesi ve dinlenmesi için kullanılacaktır. Bu sürede öğrenciler okullarından ayrılamayacaklardır.

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi 22 Mayıs 2018 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından renkli olarak alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.

EN GEÇ SAAT 09.00’DA

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.00’da, fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.Sınavla ve sınavsız öğrenci alan okullara tercih ve yerleştirmeye ilişkin iş ve işlemler 2018 yılı Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nda yer alacaktır.”

O LİSELER VE KONTENJANLAR

Öte yandan, MEB tarafından açıklanan listeye göre, Malatya’daki okullar ve boş kontenjanlar şu şekilde:

“Akçadağ Fatih Fen Lisesi-120 kontenjan.

Arapgir Kerem Aydınlar Fen Lisesi-120 kontenjan.

Battalgazi Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi-120 kontenjan.

Battalgazi Malatya Anadolu İmam Hatip Lisesi-60 kontenjan.

Battalgazi Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-30 kontenjan.

Battalgazi Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-30 kontenjan.

Battalgazi Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-30 kontenjan.

Battalgazi Malatya Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi-150 kontenjan.

Battalgazi NıyaziMısri Sosyal Bilimler Lisesi-150 kontenjan.

Darende Osman Hulusi Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi-60 kontenjan.

Darende Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi-90 kontenjan.

Yeşilyurt Selahaddin Eyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi-120 kontenjan.

Yeşilyurt Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-30kontenjan.

Yeşilyurt Şehit Gökhan Ertan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-30 kontenjan.

Yeşilyurt Malatya Fen Lisesi-120 kontenjan.

Yeşilyurt Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi-120kontenjan.”

TÜRKAN YILDIZ - Busabah Gazetesi