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Bilgi yarışmasının birincisi Gazi Ortaokulu oldu

Battalgazi Belediyesi ve Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkıları ile Battalgazi ilçesine bağlı Eskimalatya bölgesinde bulunan 12 ortaokulun katılımı ile bilgi yarışması düzenlendi. Finale kalan 3 ortaokul arasında Gazi Ortaokulu yarışmada birinci oldu.

Bilgi yarışmasının birincisi Gazi Ortaokulu oldu

Battalgazi Belediyesi ve Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkıları ile Battalgazi ilçesine bağlı Eskimalatya bölgesinde bulunan 12 ortaokulun katılımı ile bilgi yarışması düzenlendi. Finale kalan 3 ortaokul arasında Gazi Ortaokulu yarışmada birinci oldu.

10 Mayıs 2018 Perşembe 17:37
Bilgi yarışmasının birincisi Gazi Ortaokulu oldu

. Battalgazi Belediyesi ve Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkıları ile Battalgazi ilçesine bağlı Eskimalatya bölgesinde bulunan 12 ortaokulun katılımı ile düzenlenen bilgi yarışmasının finali Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda yapıldı. Finalde, Gazi Ortaokulu, Şehit Erdal Alpkılıç Ortaokulu ve Battalgazi İmam Hatip Ortaokulu yarıştı. Yarışmaya katılan öğrencilere 28 soru yöneltildi. 28 sorudan 24’ünü bilen Gazi ortaokulu birinci olurken, Şehit Erdal Alpkılıç Ortaokulu ve Battalgazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencilere 23 soruya doğru yanıtı verdi. Yarışmada birinci olan Gazi Ortaokulu öğrencileri büyük sevinç yaşadı. Yarışmaya katılan öğrencilere hediyeleri verilirken, Gazi Ortaokulu Müdürü Erhan Ekici, bilgi yarışması hakkında bilgiler vererek, “Battalgazi Belediyesi ve Battalgazi ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yapmış olduğumuz bir projedir. Eğitim bölgemiz civarındaki 12 okulun katılımıyla yedinci sınıflar arasında bilgi yarışması düzenliyoruz. Bu 12 okulumuzu toplam dört gruba ayırdık. Bu grup birincilerini de Kervansaray'da final yarışmasına davet ettik. Sınava girecekleri için sekizinci sınıfları dahil etmedik, sınav motivasyonları azalmasın diye. Şuan final yarışmasındayız. Finalde birinci olan öğrencilerimiz bölge birincilerimiz olacak. Belediye başkanımızın imzaladığı kitapları yarışmaya katılan 36 öğrencimize verdik. Ayrıca Battalgazi Belediyesi tarafından temin edilen çeşitli sürpriz hediyeler olacak” diye konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

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Bilgi YarışmasıMalatyaFinal
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