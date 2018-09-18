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Beşikten mezara kadar…

Vali Ali Kaban,2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ve İlköğretim Haftası dolayısı ile bir mesaj yayınladı. Kaban, “Eğitim; hikmeti, hakikati ve güzel olanı aramak maksadıyla yapılan, tabir-i caizse beşikten mezara kadar devam eden bir yolculuğun adıdır” dedi.

Beşikten mezara kadar…

Vali Ali Kaban,2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ve İlköğretim Haftası dolayısı ile bir mesaj yayınladı. Kaban, “Eğitim; hikmeti, hakikati ve güzel olanı aramak maksadıyla yapılan, tabir-i caizse beşikten mezara kadar devam eden bir yolculuğun adıdır” dedi.

18 Eylül 2018 Salı 17:57
Beşikten mezara kadar…

Vali Kaban, mesajının devamında özetle şunları kaydetti:

“Sarsılmaz bir azim, değişmez bir kararlılık ve önlenemez bir heyecan isteyen bu irfan yolculuğu yediden yetmişe tüm insanlığa birbirinden güzel hedefler belirlemektedir ki güneş ıskalansa bile yıldızlara doğru yeni bir istikamet çizmektedir. İslamiyet'inilk emrinin ‘Oku’ olmasının ve bu yüce emri taçlandıran ‘Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu’ ilahi mesajının taşıdığı sır da işte tam olarak budur.

Değerliöğretmenlerimiz,ülkemizin ve milletimizin istikbalini sizler inşa etmektesiniz. Bundan mütevellit öğrencilerinize bilgiyi aktarmakla iktifa etmeyeceğinizden, onlara bilgiye ulaşmanın ve onu paylaşmanın yollarını göstereceğinizden, öğrencilerinizi çağın gereklerine vakıf, özgüveni tam, hedefini bilen bireyler olarak yetiştireceğinizden eminim. Bu zor, meşakkatli fakat kutsal görevinizde sizlere başarılar diliyorum.

ÜLKEMİZİN VE MİLLETİMİZİN UFUKLARINI AYDINLATAN GÜNEŞ…

Umudumuz, geleceğimiz, sevgili öğrencilerimiz, evinizden sonra en fazla vakit geçirdiğiniz, paylaşmayı, yardımlaşmayı, arkadaşlarınızla el ele başarıya yürümeyi öğrendiğiniz okullarınızın açılmasının mutluluğunu, heyecanını ve sevincini yaşadığınızı biliyor ve bu güzel duygularınızı sizlerle paylaşıyorum. İnanıyorum ki gelişen dünyaya uyum sağlamanız için gerekli olan her güzelliği uhdesinde barındıran eğitim yuvalarınızda ülkemizin ve milletimizin ufuklarını aydınlatan birer güneş olarak doğacak ve Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi çok daha ileri seviyelere taşımak için çaba sarf edeceksiniz. Bu zor süreçte insanın en değerli varlık, sevginin en hünerli güç, bilginin en yenilmez kuvvet olduğunu aklınızdan bir an olsun çıkarmayacağınızdan asla endişe duymuyor, eğitim hayatınızda ayrı ayrı her birinize üstün başarılar diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş bulunan, fedakârca görevini ifa ederkenşehitlik makamıyla şereflenen, gazilik unvanıyla onurlanan eğitim camiamızın aziz neferlerini saygı ve şükranla yâd ediyor, eğitim öğretim hizmetlerini yürüten bütün personelimizin, velilerimizin ve sevgili öğrencilerimizinİlköğretim Haftalarını kutluyor, başarılarla dolu bir eğitim öğretim yılı diliyorum.” 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Ali KabanMalatya
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