Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 31°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
89898
ALTIN
193.922
DOLAR
4.8448
STERLİN
6.4048
EURO
5.6556

Battalgazi Engelsiz Yaşam merkezi eğitimlere başladı

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, öğrenci kayıtları almaya başlayan Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Gürkan, Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nin Türkiye'de örnek olabilecek bir formatta hizmet verdiğini söyledi.

Battalgazi Engelsiz Yaşam merkezi eğitimlere başladı

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, öğrenci kayıtları almaya başlayan Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Gürkan, Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nin Türkiye'de örnek olabilecek bir formatta hizmet verdiğini söyledi.

15 Temmuz 2018 Pazar 17:13
Battalgazi Engelsiz Yaşam merkezi eğitimlere başladı

Türkiye’de ilk üç içerisinde bulunan Battalgazi Engelsiz Yaşam Merkezi, öğrenci kayıtlarını kabul etmeye başlaması ile birlikte eğitimlere de başladı. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde incelemede bulunarak, burada görev yapan çalışanlarla bir araya geldi.

Engelsiz yaşam Merkezi’ni de gezen Gürkan, daha sonra burada bir açıklamada bulundu. Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nin Türkiye'de örnek olabilecek bir formatta olduğunu belirten Gürkan, “Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi hakikaten Türkiye'nin ilklerinden bir tanesi. Sadece bölgeye hizmet eden yapı formatında değil, aynı zamanda Türkiye'de örnek olabilecek bir formatta. Biz, şimdiye kadar Türkiye'nin ilk 3'ünde şeklinde ifadeler kullanıyorduk. Görmediğimiz yerlerde daha standardı yüksek belki Engelsiz Yaşam Merkezi var diye düşünüyorduk, ama yapmış olduğumuz incelemelerde ve araştırmalarda ise bu standartta, bu kalitede, bu nitelikte, bu varyasyonları içerisinde barındıran ikinci bir engelli merkezi olmadığını da gördük. Bunu da gururla ifade etmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.

Engelsiz Yaşam Merkezi hakkında da detaylar veren Gürkan, “Bir tarafta içinde küçükler için, büyükler için engelliler için yüzme havuzunun olduğu, bir tarafta kütüphanelerin, kafeteryaların olduğu, her türlü sportif aktivitelerin ve fizik tedavi ünitelerinin bulunduğu bir mekan. Dış mekan da ise hobi bahçeleri diye tabir ettiğimiz ve dış mekan fıtness spor aletleri dediğimiz aletlerimiz mevcut. Buraya gelen kişiler sportif aktivite açısından, hem kültür fizik sporunun yapılması anlamında, hem eğlenme anlamında, hem zamanını geçirme anlamında, her türlü varyasyonlar düşünülerek herkese hitap edebilecek bir yapı formatında hazırlanmış” şeklinde konuştu.

Şuanda merkeze yaklaşık 30 öğrencinin geldiğini kaydeden Gürkan, “Önümüzdeki haftalarda bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz. Buradaki çalışmalar bizzat gerçek anlamda başladığı zaman Türkiye'nin öncüsü ve Türkiye'nin ilki olduğunda, vatandaşlarımızda, gelen insanlarımızda görecektir diye düşünüyorum. Biz, bazen böyle Türkiye'nin ilki diye ifade ettiğimizde farklı algılama durumunda olanlar olabilir. Biz, araştırma sonucunda bunun Türkiye'nin ilki olduğunu, burada altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bu Engelsiz Yaşam Merkezi’nin başta Malatya'mıza, Battalgazi'mize ve bölgemizdeki insanlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Engelsiz Yaşam MerkeziEğitimBattalgaziSelahattin Gürkan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yetiştiriciler bilinçlendiriliyor
Yetiştiriciler bilinçlendiriliyor
Unvanda yükselen akademisyenlere cübbeleri giydirildi
Unvanda yükselen akademisyenlere cübbeleri giydirildi
Malatya’da parazitlerle mücadele kursu açıldı
Malatya’da parazitlerle mücadele kursu açıldı
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim