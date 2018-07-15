Battalgazi Engelsiz Yaşam merkezi eğitimlere başladı

Türkiye’de ilk üç içerisinde bulunan Battalgazi Engelsiz Yaşam Merkezi, öğrenci kayıtlarını kabul etmeye başlaması ile birlikte eğitimlere de başladı. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde incelemede bulunarak, burada görev yapan çalışanlarla bir araya geldi.

Engelsiz yaşam Merkezi’ni de gezen Gürkan, daha sonra burada bir açıklamada bulundu. Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nin Türkiye'de örnek olabilecek bir formatta olduğunu belirten Gürkan, “Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi hakikaten Türkiye'nin ilklerinden bir tanesi. Sadece bölgeye hizmet eden yapı formatında değil, aynı zamanda Türkiye'de örnek olabilecek bir formatta. Biz, şimdiye kadar Türkiye'nin ilk 3'ünde şeklinde ifadeler kullanıyorduk. Görmediğimiz yerlerde daha standardı yüksek belki Engelsiz Yaşam Merkezi var diye düşünüyorduk, ama yapmış olduğumuz incelemelerde ve araştırmalarda ise bu standartta, bu kalitede, bu nitelikte, bu varyasyonları içerisinde barındıran ikinci bir engelli merkezi olmadığını da gördük. Bunu da gururla ifade etmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.

Engelsiz Yaşam Merkezi hakkında da detaylar veren Gürkan, “Bir tarafta içinde küçükler için, büyükler için engelliler için yüzme havuzunun olduğu, bir tarafta kütüphanelerin, kafeteryaların olduğu, her türlü sportif aktivitelerin ve fizik tedavi ünitelerinin bulunduğu bir mekan. Dış mekan da ise hobi bahçeleri diye tabir ettiğimiz ve dış mekan fıtness spor aletleri dediğimiz aletlerimiz mevcut. Buraya gelen kişiler sportif aktivite açısından, hem kültür fizik sporunun yapılması anlamında, hem eğlenme anlamında, hem zamanını geçirme anlamında, her türlü varyasyonlar düşünülerek herkese hitap edebilecek bir yapı formatında hazırlanmış” şeklinde konuştu.

Şuanda merkeze yaklaşık 30 öğrencinin geldiğini kaydeden Gürkan, “Önümüzdeki haftalarda bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz. Buradaki çalışmalar bizzat gerçek anlamda başladığı zaman Türkiye'nin öncüsü ve Türkiye'nin ilki olduğunda, vatandaşlarımızda, gelen insanlarımızda görecektir diye düşünüyorum. Biz, bazen böyle Türkiye'nin ilki diye ifade ettiğimizde farklı algılama durumunda olanlar olabilir. Biz, araştırma sonucunda bunun Türkiye'nin ilki olduğunu, burada altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bu Engelsiz Yaşam Merkezi’nin başta Malatya'mıza, Battalgazi'mize ve bölgemizdeki insanlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu. busabahmalatya.com